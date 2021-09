Gli ascolti del giovedì: Star in the star flop o boom?

Grande attesa questa mattina per i dati di ascolto del 16 settembre 2021. Una serata molto affollata quella del giovedì sera dove si è visto davvero un po’ di tutto. Chiaramente si aspettano con più ansia i numeri di Star in the star, dopo le grandi polemiche nate intorno al programma di Canale 5. Come era facile immaginare, lo show di Canale 5 è davvero quasi del tutto identico al Cantante mascherato, più che a Tale e quale show. Le similitudini ci sono in tutto è per tutto e anche la scelta di continuare a dire “leggenda dentro la leggenda” per evitare le frasi iconiche del programma di Milly Carlucci come il “chi si nasconde dietro la maschera” è un tutto dire. Come ha fatto notare il direttore di Rai 1 Stefano Coletta, il problema non sta tanto nel programma in sè ( pare sia sempre più difficile portare sul piccolo schermo qualcosa di inedito) ma nella collocazione scelta. Star in the star è partito praticamente il giorno prima di Tale e quale show e la cosa in qualche modo potrebbe penalizzare il programma di Rai 1. In tutta onestà, dubitiamo che i telespettatori davanti alla tv per Star in the star siano gli stessi che amano Tale e quale, quindi forse da questo punto di vista, Carlo Conti può stare tranquillo. Altra cosa che ci lascia molto perplessi è il numero di puntate: se in Tale e quale show ogni puntata è diversa perchè i personaggi da interpretare cambiano sempre, immaginare altre sei puntate del tenore di quella di ieri di Star in the star è parecchio complicato ( già tre puntate del Cantante mascherato sono risultate indigeste). Insomma, così a naso, prima di vedere gli ascolti, ci viene da pensare che la Rai, anche questa volta, possa stare tranquilla e serena.

Ma torniamo all’offerta del giovedì sera. Rai 1 giocava un asso, il film tv Sorelle per sempre, che raccontava la storia vera di due ragazze siciliane scambiate nella culla. E potrebbe aver fatto il botto in termini di ascolti. Da non sottovalutare anche le reti minori come La7, con il ritorno di Piazza Pulita e Tv8 con la prima puntata di X-Factor 2021 in chiaro. Insomma gli ascolti del 16 settembre potrebbero regalarci delle belle sorprese che scopriremo chiaramente, solo dopo le 10.

Gli ascolti del giovedì sera: ecco i dati auditel del 16 settembre 2021

Grande attesa quindi per scoprire se il programma di Ilary Blasi ha fatto boom oppure se per la prima puntata non ha regalato i grandi ascolti che ci si aspetta!

Senza se e senza ma la serata viene vinta da Rai 1 che conquista un ascolto altissimo con 4.763.000 telespettatori con il 24,4% grazie alla storia delle sue sorelle scambiate in culla, raccontata nel film Sorelle per sempre.

Il programma di Canale 5 al suo esordio non supera neppure i 2 milioni di spettatori. I dati: 1.947.000 spettatori con una media dell’11% di share per Star in the star.