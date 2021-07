Carlo Conti ufficializza il cast di Tale e quale show 2021: tutti i nomi

Dopo tanto parlare alla fine è stato Carlo Conti, a due mesi dal debutto di Tale e quale show 2021, a fare i nomi di tutti i concorrenti che parteciperanno a questa nuova edizione. Nelle passate settimane, dopo le indiscrezioni circolate in rete e sui siti e blog che si occupano di tv, in una intervista per il Magazine del Fatto quotidiano, il conduttore di rai 1 aveva ufficializzato alcuni nomi del cast. Ma oggi, ecco che arriva un vero e proprio primo elenco per questa edizione 2021 dello show di Rai 1 che andrà come sempre in onda al venerdì sera da settembre. Volete quindi scoprire chi parteciperà alla nuova edizione di Tale e quale? Ecco le ultime news per voi.

Tale e quale show 2021: ecco i nomi dei concorrenti di questa edizione

Ciro Priello, membro dei The Jackal e vincitore della prima edizione di Lol Italia, dopo il successo ottenuto grazie anche ad Amazon Prime Video, arriva su Rai 1 ( dove tra l’altro è stato di casa , duranti le giornate di Euro 2020, seppur su Rai 4). E direttamente dal mondo di Maria de Filippi ecco il cantante Dennis Fantina (primo classificato a Saranno Famosi). Nel cast di Tale e quale show 2021 arrivano anche Biagio Izzo, i Gemelli di Guidonia (i fratelli Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino che in passato hanno collaborato con Fiorello e, prima di arrivare nel 2020 a L’Altro Festival e Made in Sud, hanno raggiunto la semifinale di Tu Si quel Vales nel 2017). Nel cast di Tale e quale show 2021 anche l’ex velina Federica Nargi. E poi troveremo Deborah Johnson, figlia del cantante e bassista Wess. Un’altra cantante entra nel cast di Tale e quale show, parliamo di Francesca Alotta. Dopo aver ballato in pista a Ballando, ecco Alba Parietti che si cimenterà questa volta con il canto. E a passando invece in quel di Mediaset, se così possiamo dire, la quota ex reality è rappresentata da Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando entrambi ex concorrenti del GF VIP.

Nel post pubblicato sui social questa mattina da Carlo Conti, sembrerebbe mancare un altro concorrente ma non è dato sapere il nome e nulla sua identità. Di chi si tratterà? Non ci resta che aspettare le prossime anticipazioni per scoprire tutti i dettagli. Il cast comunque è stato rivelato, che ne pensate, vi piace?