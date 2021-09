Se Amici 21 resta alla domenica, che fine fa Scene da un matrimonio?

Da ore sui social e sui siti di tv non si parla d’altro. Mediaset ha davvero deciso di lasciare in onda Amici 21 alla domenica? A quanto pare sembrerebbe proprio di si. Il motivo? Il talent di Maria de Filippi ha battuto senza grossi problemi la prima parte di Domenica IN ( pur perdendo una buona fetta di pubblico rispetto alle puntate in onda al sabato, ma questo calo potrebbe anche esser causato da latri fattori). In caso, a quanto pare, Mediaset preferirebbe avere quel genere di ascolti nella prima parte della domenica e perdere di pochissimo al sabato, dove comunque, le soap contro i programmi di Rai 1 fanno sempre molto bene e Verissimo è sempre leader della sua fascia senza nessuna difficoltà. A questo si aggiunge anche il fatto che la puntata di Verissimo alla domenica ha vinto ma di pochissimo, contro la programmazione di Rai 1, nonostante il forte traino arrivato da Amici. Cosa potrebbe succedere se prima andasse in onda un programma più debole? Le scelte per la domenica potrebbero dimostrarsi fallimentari e allora ecco che dopo anni, arriverebbe questa soluzione, almeno per ora. E non solo per un paio di domeniche, ma per tutto l’autunno.

A questo punto quindi ci si chiede: che fine farà Scene da un matrimonio? Le cose che si dicono in queste ore sono tante. Pare che Piersilvio non abbia gradito il format. Non sono bastate le modifiche apportate in questi giorni, Scene da un matrimonio con Anna Tatangelo sarebbe troppo debole per la domenica pomeriggio. Se si considera anche che gli ascolti di Amici sono destinati a crescere ( giornate di clima più freddo, più ragazzi davanti alla tv nel giro di poche settimane), Scene da un matrimonio difficilmente potrebbe raggiungere i numeri fatti da Maria, almeno secondo chi ha visto questo prodotto che a quanto pare, non ha entusiasmato.

Che ne sarà di Scene da un matrimonio?

Le ipotesi potrebbero essere diverse. Innanzi tutto Scene da un matrimonio potrebbe andare in onda al sabato, anche perchè non cambierebbe di moltissimo le cose ( sperimentando una prima puntata per capire che genere di ascolti porta a casa, Verissimo continuerebbe di certo a far bene a prescindere). Se lo si volesse lasciare in onda su Canale 5 si potrebbero aspettare anche altri momenti e dare un po’ di respiro alle soap. Altra soluzione, suggerita da diversi critici in queste ore, esperti di palinsesti che hanno da sempre considerato il programma troppo debole, senza neppure vederlo in onda, Scene da un matrimonio potrebbe sbarcare su rete 4.

Mediaset al momento non ha confermato nulla: nè un ulteriore slittamento del programma di Anna Tatangelo ( sono scomparsi però i promo), nè la collocazione definitiva di Amici alla domenica. Staremo a vedere che cosa succederà.