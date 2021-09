Alfonso Signorini irrompe in diretta su Canale 5 e anticipa i temi del Grande Fratello VIP 6

AAA cercasi ascolti. Per il Grande Fratello VIP 6 le prime puntate sono state le meno viste delle ultime edizioni e a quanto pare, il fiato sul collo si sente tutto. E’ una delle prime volte che Alfonso Signorini irrompe nella diretta di Canale 5, a poche ore dalla puntata, per dare delle anticipazioni sulla puntata della serata. Ma non solo. Oggi il conduttore di Canale 5 ha interagito con uno dei concorrenti nella casa, in particolare ha parlato con Alex Belli di alcune cose successe e di quello che vedremo in prime time. E poi ovviamente ha rivelato che nella puntata del GF VIP di questa sera ci sarà anche il confronto tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Per chi non lo sapesse le due hanno avuto uno scambio di vedute molto poco simpatico sui social, dopo che la moglie di Bonolis ha pubblicato una foto al fianco di Giancarlo Magalli. Le tesi su questa storia sono diverse: c’è chi pensa che sia stata una trovata solo per attirare l’attenzione sul reality in crisi di ascolti , e quindi che le due opinioniste siano d’accordo tra loro e non ci sia nessuna guerra in corso. E c’è chi invece crede che le due signore siano realmente sul piede di guerra. Cosa ci sarà di vero in questa vicenda? Lo scopriremo solo stasera in diretta…Ma non solo. Quali saranno gli altri temi della puntata?

Grande Fratello VIP 6 le anticipazioni del 27 settembre 2021

Nella puntata del grande Fratello VIP 6 in onda questa sera si parlerà anche della gelosia di Lulù per Manuel Bortuzzo. Mentre il padre del giovane atleta fuori dalla casa dice che la principessa non è il tipo di suo figlio, dentro lei si sente sempre più legata a Manuel, tanto da regalare scenate di gelosia che sono già un cult. Poi nella puntata di oggi del GF vip ci sarà anche una bella sorpresa per Sophie Codegoni, che non si aspetta nulla. E forse non si aspetta di vedere la ragazza con la quale stava uscendo, anche Gianmaria Antinolfi che invece potrà ricevere questa sorpresa. Ma la ragazza, avrà ancora voglia di aspettare l’imprenditore dopo tutto quello che è successo con Soleil? Vedremo…E poi nomination e molto altro…