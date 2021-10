Giucas Casella rivela la notte d’amore con Katia Ricciarelli? Che brutto momento in tv

Che Giucas Casella voglia raccontare di quanto sia libero l’amore e dei suoi incontri occasionali ben venga, ma raccontare di cosa forse è successo con Katia Ricciarelli avrebbe potuto evitare. Durante la diretta del GF Vip ieri sera Giucas Casella ha ricordato tanti suoi momenti piacevoli, nulla di strano, alla sua età non c’è dubbio che sia moderno come pochi. La sua lezione di vita sulla libertà in amore non dovrebbe più imbarazzare nessuno, tutto giusto ma se poi si manca di rispetto ad una donna questo non piace a nessuno. Tutto è accaduto nel momento in cui Alfonso Signorini ha chiesto a tutti i vipponi di lasciare da soli Katia e Giucas; lui nella Mistery, lei nel salone che ascoltava i suoi racconti. La Ricciarelli ha confermato la loro grande amicizia che dura da ben 40 anni. E’ stato Casella ad accompagnarla all’altare quando ha sposato Pippo Baudo. Poi preso dall’euforia l’amico di sempre ha farfugliato qualcosa su cosa è successo una notte tra loro due.

Giucas Casella al GF Vip imbarazza Katia Ricciarelli

In un primo momento Katia Ricciarelli ha celato l’imbarazzo con un po’ di civetteria, poi deve avere pensato che il racconto di Giucas non era più così carino. L’amico di sempre aveva appena rivelato qualcosa che fa parte della loro vita privata, accaduto anni fa, dimenticando le buone maniere. Alla cantante lirica non è rimasto che dire che se qualcosa è successo lei l’ha dimenticato.

Colpito nell’orgoglio Casella ha sorriso chiedendo se qualcosa non avesse funzionato lì sotto. Che brutto momento in tv e non per il racconto che di certo è piaciuto ai curiosi. Ci ha pensato Alfonso Signorini a fare da galantuomo e a chiudere il discorso notando che Katia Ricciarelli era la meno contenta.

Intanto, in molti hanno notato che la cantante ha sottolineato che lei non è mai andata con una donna, aggiungendo che non per questo lei non è “normale”. Tante però le critiche per lei dopo il coming out dell’illusionista, non è piaciuto il suo commento sulla normalità.