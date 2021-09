L’ex vicina di Katia Ricciarelli e Pippo Baudo conosce la verità sulla loro separazione

Non farà di certo piacere a Katia Ricciarelli scoprire che l’ex vicina di casa ha spifferato un po’ di cose sul suo matrimonio con Pippo Baudo. La cantante lirica è chiusa nella casa del GF Vip e se all’inizio era felice di trascorrere intere giornate con giovani e giovanissimi adesso lo è già un po’ meno. Katia Ricciarelli in questi giorni di reality show ha già parlato più volte di Pippo Baudo, senza rivelare nulla di segreto, ma ci pensa una sua amica ad aggiungere altro. Il matrimonio tra Katia e Pippo lo ricordano in molti, innamorati e amati dal pubblico, una coppia che faceva sognare, poi la separazione, il divorzio, i silenzi. Baudo non ha mai voluto parlarne, una rottura avvenuta nel 2004. Non si è mai capito il perché della fine del loro matrimonio ma negli ultimi anni era evidente il dispiacere della Ricciarelli perché il suo ex marito non voleva parlare con lei, poi qualcosa è cambiato. Si sono incontrati e tutto si è risolto. Dalla casa del GF Vip l’emozione nel dire davanti a tutti che lei per Pippo ci sarà sempre.



Cosa ha svelato la vicina di casa di Katia Ricciarelli e Pippo Baudo

E’ alla rivista Chi che la signora Carla ha confidato che è lei che ha lasciato il presentatore: “Non era contenta, non avevano più dialogo, non avevano niente da dirsi”. Sembra che le due donne si conoscessero molto bene e la vicina azzarda anche qualcosa sull’esperienza al GF Vip. “Deve trovare qualcosa da fare altrimenti si stanca”.

Quindi si annoierebbe subito, questo il difetto evidenziato dall’amica. “Non è facile la Katia come persona perché adesso è abituata a vivere da sola e a fare quello che vuole” e questo era di facile intuizione ma sentirlo dire da un’amica fa un altro effetto.