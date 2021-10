Le parole di Manuel Bortuzzo al GF VIP 6: “Non sarò mai più felice, posso essere sereno”

E’ stato un discorso davvero molto toccante quello che Manuel Bortuzzo ha fatto ieri nella casa del Grande Fratello VIP 6. Il ragazzo da giorni non sta bene, ha avuto dei problemi di salute che purtroppo sono all’ordine del giorno per Manuel. Li ha dovuti affrontare da soli, come ha spiegato anche ieri in diretta, per la prima volta dopo due anni, e non è stato semplicissimo. Dopo quasi tre settimane nella casa, Manuel sta facendo anche un primo bilancio. Guarda gli altri ballare e divertirsi e si rende conto che per lui la vita non tornerà più a essere come prima. Ma non solo. Vede i suoi compagni discutere e litigare per delle facezie e si isola, perchè quelle cose per lui non hanno nessuna importanza. Forse qualcuno lo considera una persona che non prende posizione, che non dice la sua ma in realtà Manuel ha spiegato già con Lulù questa situazione e lo ha ribadito ieri sera: quando rischi di perdere la vita, e quando perdi tanto, tutto cambia. E trovi completamente inutile litigare per delle cose insensate che ti fanno solo perdere tempo. E Manuel sa bene quanto il tempo sia prezioso.

Le parole di Manuel Bortuzzo nella casa del Grande Fratello VIP 6

“Oggi non cerco più di raggiungere la felicità, mi accontento della serenità e di lavorarci per mantenere un equilibrio nella mia vita e a vivermi le mie emozioni” con queste parole Manuel ha cercato di spiegare come adesso il suo punto di vista sul presente ma anche sul futuro sia diverso e si rende anche conto che non tutti possono capire il suo ragionamento. Il giovane ha anche spiegato che quello che lui cerca adesso è la serenità. Gli basta essere sereno per vivere in modo equilibrato la sua vita. E’ un percorso quello che Manuel ha fatto che oggi lo ha portato a essere una persona che ha bisogno dei suoi spazi, di vivere le sue cose come meglio crede senza lasciarsi travolgere da quello che non è importante. La salute, la famiglia, l’amore per le persone più care e l’amore per quello che si fa: sono queste le priorità di Manuel.