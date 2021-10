Tutti i pregiudizi delle Selassiè contro Soleil e le accuse al GF VIP: “Ci fanno passare per pazze”

Avete presente ieri il momento in cui Soleil Sorge ha detto in diretta che alcuni concorrenti nella casa del Grande Fratello VIP 6 non si avvicinano a lei solo perchè travolti dal pregiudizio e dai preconcetti? Bene in quel momento le mitiche sorelle Selassiè, principesse di educazione e di rispetto ( così tanto da definire un ragazzo che conoscono da 20 giorni una [email protected]) hanno scosso la testa. Poi però nel corso della serata, dopo una diretta per loro parecchio scioccante visto che Adriana Volpe ha salvato Soleil mentre Davide era il favorito del pubblico, hanno raccontato i motivi per i quali non tollerano la italo americana. E che possiamo dire: ce ne eravamo accorti in pieno. Ma in realtà, quello che tutti hanno notato, è che le principesse avevano provato a fare comunella con Soleil, ben conoscendo la sua storia. Anche Clarissa ieri ci ha ricordato come nei precedenti reality, Soleil avesse avuto anche problemi. Ha studiato bene la ragazza prima di entrare in gioco, e prendere il suo di ticket per accomodarsi in tv dove, proprio come Soleil, cerca quella lucina rossa sempre accesa.

Le sorelle Selassiè contro Soleil Sorge…Di Nuovo…

Soleil è una provocatrice molto cattiva. Io conosco persone che conoscono lei e ci hanno detto tutto. Non faccio nomi perché non mi permetto. Non vorrei mettere in mezzo terzi che poi non possono replicare. Queste persone ci hanno detto che è cattiva. Noi all’inizio abbiamo detto ‘perché dobbiamo pensare male di lei se non la conosciamo?’. Però conoscendola possiamo dire che avevano ragione, perché è davvero cattiva

Non solo. Come vi dicevamo prima, la serata non è stata proprio idilliaca per le sorelle, che hanno forse capito di non essere così amatissime fuori dalla casa. Lulù si è lasciata andare a questo sfogo: