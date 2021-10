Lulù Selassiè potrebbe avere un disturbo alimentare: la preoccupazione di Francesca Cipriani

Nella casa del Grande Fratello VIP 6 ieri, alcune ragazze hanno discusso di una situazione che le preoccupa e per la quale vorrebbero fare qualcosa. In particolare Francesca Cipriani, parlando con Raffaella Fico e anche con Sophie Codegoni ha manifestato la sua preoccupazione per Lulù Selassiè. In queste prime tre settimane di permanenza nella casa, a breve sarà un mese , Lulù più di una volta ha detto di stare male e di avere problemi di stomaco. Francesca però ieri ha fatto notare che ci sarebbe altro. Lulù potrebbe avere un disturbo alimentare. Un argomento delicatissimo e molto serio, e se fosse vero, bisognerebbe subito fare qualcosa e intervenire.

E’ molto strano che di questa cosa si sia accorta solo Francesca e che dalla regia, dove ci sono telecamere che possono seguire sempre i concorrenti, nessuno abbia notato questa stranezza. I disturbi alimentari sono una cosa seria, serissima, sono una malattia e se davvero ci fosse il rischio che anche solo per un suo disagio, Lulù vomiti più volte, bisognerebbe intervenire immediatamente. E ribadiamo: se anche si trattasse di un problema di stomaco legato allo stress che le provoca questo stato di malessere, bisognerebbe fare qualcosa e anche il prima possibile.

La preoccupazione di Francesca Cipriani per Lulù

“Non so se Lulù sta bene. Piccolina, è andata in bagno a vomitare dopo aver mangiato. Cucciola io me ne sono accorta. Ragazze è vero, è sì, ha bisogno di aiuto secondo me, davvero” ha detto Francesca Cipriani alle sue amiche nella casa del Grande Fratello VIP 6.

Sui social molti spettatori ricordano che pochi giorni fa prima di uscire, anche Andrea Casalino si era accorto di questo malessere di Lulù e le aveva detto: “Tesoro ma non è che sei stata in bagno a vomitare? Te lo chiedo perché credo di averlo capito. Mi raccomando Lulù, non è che stai a vomità? Nel senso, perché è una cosa che penso. Te lo dico con il cuore in mano. Perché a volte sai, sono cose che fanno preoccupare. Allora mangia amo“.

Francesca conferma che Lulù dopo mangiato va in bagno a vomitare… E aggiunge “ha bisogno di aiuto infatti”…#gfvip (di questo mi dispiace molto) pic.twitter.com/qrvz1uZyIv October 6, 2021

Continuando a parlare di questo argomento molto spinoso e serio, anche Sophie Codegoni ha fatto notare qualcosa. La ragazza si è accorta che una delle sorelle Selassiè non si sente bene con il suo corpo tanto che una volta in sauna mentre erano insieme, si era coperta con l’accappatoio. Qualche giorno fa indossando un paio di pantaloncini Lulù aveva detto che non li poteva mettere perchè le si vedeva la pancia ( non ha un filo di grasso in più neppure a cercarlo con il binocolo). Gli atteggiamenti particolari ci sono, purtroppo, ma non spetta a chi sta a casa giudicare o intervenire.