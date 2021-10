Guenda Goria durissima contro Vera Miales: l’attacco

Non crede a una sola parola di quello che Vera Miales ha raccontato nella diretta del Grande Fratello VIP 6 Guenda Goria, e non perchè non abbia un bel rapporto con la fidanzata di suo padre, come lo stesso Amedeo aveva raccontato ai concorrenti del reality. Non ci crede per un semplice fatto: se sei da sola fuori, senza il tuo compagno e pensi di essere incinta, allora contatti le persone più vicine all’uomo che dovrebbe essere il padre del bambino. Ti confronti con chi lavora insieme a lui e chiedi magari anche aiuto. E invece Vera Miales non lo ha fatto e per tre settimane ha aspettato di entrare nella casa del GF VIP 6 prima di smentire la notizia della sua gravidanza. Ha detto che non poteva dire nulla prima di fare gli esami, ma a queste parole, Guenda Goria, non ci crede minimamente. E ne parla a Casa Chi, spiegando quella che è la sua posizione sulla vicenda. “Quello che ho visto è stato sconvolgente” – ha dichiarato Guenda Goria – “Un teatrino. Mio padre era in grande imbarazzo, l’ho trovato molto fragile. Va bene lo show, va bene il gossip ma ci sono dei limiti quando si parla di matrimonio, figli e famiglia”.

E non ha tutti i torti Guenda, visto che Amedeo per giorni si è posto delle domande, ed è stato trattato come l’ultimo degli arrivati nella casa del Grande Fratello VIP 6.

Gueda Goria all’attacco: non crede a Vera Miales

La sensazione di Guenda è che la fidanzata di suo padre abbia fatto tutta questa scena solo per finire in tv. E dichiara:

Vera Miales per giorni non ha detto niente, non ha mai smentito, fino al Grande Fratello Vip. Da quando è iniziato il reality, lei non ci ha contattato e non ha sentito nemmeno l’entourage di mio padre. Io sono la persona più vicina a lui e cerco di fare sempre i suoi interessi. Mi sarebbe piaciuto che lei si coordinasse con me anche perché se lo ama dovrebbe avere sensibilità nei confronti della famiglia che già ha, specie se ha una figlia che ha già fatto un’esperienza come la sua.

E ancora:

Quando si gioca con una gravidanza che non è stata smentita da tre settimane c’è una spettacolarizzazione e questa cosa mi ha fatto passare momenti non semplici. […] Sapevo che non era incinta e l’abito da sposa usato per la puntata è una cosa che non mi è piaciuta. Mi dissocio da ciò che ho visto.

A dire il vero non c’è molto dal dissociarsi, nel senso che le cose che ha fatto Vera, sono cose fatte di sua iniziativa, ed è chiaro che la famiglia di Amedeo non c’entri nulla. E poi la stoccata finale: