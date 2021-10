Grande Fratello VIP 6: Amedeo Goria padre? La verità della fidanzata Vera

Dopo averlo lasciato sulle spine per qualche giorno, Grande Fratello VIP 6 ha colto l’occasione per aizzare e fomentare il gossip scoppiato attorno ad Amedeo Goria e al possibile stato interessante della sua attuale fidanzata Vera Miales. Il tutto è nato attraverso una esclusiva fotografica apparsa su un noto settimanale italiano che è poi stata repentinamente riportata da Barbara D’Urso nel programma Pomeriggio Cinque. Secondo queste foto e l’articolo correlato, Vera Miales mostrava delle rotondità riconducibili ad una possibile gravidanza. Quindi Amedeo Goria sta per diventare padre?

Dopo aver messo la pulce nell’orecchio ad Amedeo Goria – che letteralmente non ci ha dormito la notte -, Alfonso Signorini è tornato ad infilare il dito nella piaga tornando sull’argomento e invitando nella casa del Grande Fratello VIP 6 l’unica persona che potesse concretamente chiarire la faccenda: la diretta interessata, Vera Miales.

Vera Miales: “Solo una gravidanza psicotica”

Nel corso della puntata dell’11 ottobre 2021 di Grande Fratello VIP, Amedeo Goria ha potuto incontrare la sua fidanzata Vera Miales per chiederle del gossip fatto circolare su settimanali e tv circa la sua presunta maternità. La giovane si è presentata nel giardino della casa con un abito bianco, quasi da sposa, per rivelargli una amara verità: il pettegolezzo raccolto da Barbara D’Urso era falso: “Non sono incinta, stai tranquillo. Come hai detto tu, il nome si decide in due e anche un bambino si decide di farlo in due […] Questo abito rappresenta la mia lealtà, la mia purezza e la mia fedeltà. Anche se volevo un figlio, sarebbe stato tuo”.

Seppur in parte sollevato dalla rivelazione, Amedeo Goria ha replicato: “Tesoro mio, io ti amo a modo mio, sai che non ho mai messo in dubbio la nostra frequentazione […] Non ti lascerò mai, ti sarò sempre vicino e te lo dimostrerò!”.

La discussione fra i due non è andata per le lunghe in quanto la donna ha rivelato di esser rimasta molto male quando, nello scorso week end, ha udito dalla bocca del suo compagno l’affermazione: “la madre è certa, il padre no“. Il giornalista sportivo ha spiegato che era semplicemente una battuta e che l’affermazione non voleva essere in alcun modo offensiva o sminuente.

Incalzata da Signorini sulle foto in cui si notava un certo “pancino”, Vera Miales ha svelato che non era assolutamente una rotondità dovuta allo stato interessante ma a qualcos’altro. In un primo momento non ha voluto rivelare grossi dettaglio; a seguire, però, si è lasciato sfuggire che si trattava di una “gravidanza psicotica” (intendeva isterica?).