Grande Fratello VIP 6, Sophie Codegoni smaschera Soleil Sorge: copioni a cena da Fabrizio Corona?

Soleil Sorge è al cento di una nuova, l’ennesima, polemica che riguarda il suo modo di vivere all’interno della casa. La ragazza era già stata coinvolta da una pesante accusa di linguaggio razzista (uno “scimmia” urlato addosso a due concorrenti afroamericani, giustificato da un presunto politicamente corretto da Signorini) senza dimenticare la tutela sfacciata che un mese pieno Sonia Bruganelli e Adriana Volpe le stanno dando per scampare ad ogni televoto eliminatorio. Ma se dietro a tutto ciò ci fosse un piano per costruito?

Non sappiamo se le due opinioniste fanno parte di questo disegno misterioso. Quel che è certo è che su Soleil Sorge aleggia una nuova accusa: quella di essersi costruita a tavolino un percorso all’interno del reality show di Canale Cinque che le avrebbe permesso una lunga permanenza all’interno del programma. A rivelarlo, con toni arrabbiati, è Sophie Codegoni durante una litigata post-puntata.

Soleil Sorge: copioni per cena da Fabrizio Corona?

Nel corso della puntata dell’11 ottobre 2021, Alfonso Signorini ha voluto mettere in scena una discussione definita “triangolo” coinvolgendo Gianmaria, Soleil e Sophie. Fra Sophie e Gianmaria sembra essere nata una certa affinità e il conduttore ha chiesto alla terza incomoda un parere sulla coppia. In men che non si dica, la Sorge trasforma la discussone in un modo per attaccare la sua collega di reality scatenando una rissa verbale senza esclusione di colpi.

In diretta tv, Sophie Codegoni ammonisce la sua rivale dichiarando che Soleil Sorge era entrata in casa dopo aver avuto dei contatti privati con qualcuno (della produzione?) che l’ha aiutata in uno specifico compito: “E tu che ti sei fatta scrivere il copione e te lo sei fatta inviare via mail? Per il video di presentazione…“. Una accusa che in realtà è solo l’antipasto.

A fine puntata, le due ragazze tornano ad affrontarsi Sophie Codegoni aggiunge altri dettagli su questo misterioso copione: “Ricorda bene quello che dici alle cene. Io ero presente quando dicevi: faccio finta di non conoscerlo Gianmaria o magari ci prepariamo una battutina? […] E smettila che per il video di presentazione ti sei fatta mandare il copione per e-mail la sera prima“.

Affermazioni incredibili a cui si aggiunge un’altra grave accusa: “Con Fabri (Fabrizio Corona, ndr.) a tavola, dicesti che tu dovevi provarci con Manu!”. Il Manu in questione è Manuel Bortuzzo. Insomma: love story ideate prima del tempo, materiale mail inviato sottobanco da qualcuno vicino alla produzione… Di contenuti su cui speculare ce n’è parecchio!