Le accuse di Francesca Cipriani a Sophie: “Reciti benissimo, copione studiato da agosto”

Nella casa del Grande Fratello VIP 6, molti vipponi si stanno in qualche modo “ribellando” a quello che per qualcuno potrebbe passare come un complotto. Dopo la rabbia di Manila Nazzaro che ha dichiarato di non volersi far prendere in giro dagli altri concorrenti del reality, anche Francesca Cipriani ci ha messo del suo parlando di un copione ben stabilito e del fatto che anche lei fosse stata messa a conoscenza di quello che sarebbe successo nella casa. Senza troppi giri di parole la Cipriani ha fatto delle pesantissime accuse a Sophie Codegoni che ovviamente ha negato tutto.

Parlando con gli altri concorrenti, la Cipriani ha detto: “Si sta avverando quello che sapevo già ad agosto. Loro erano d’accordo per fare queste cose. Me l’avevano già detto, ero stata avvisata di tutto. A Sophie nei giorni scorsi le ho detto ‘tu reciti bene, stai facendo l’attrice’. Lei mi ha detto ‘no amore non sto recitando non è così’. Ma io lo vedo se uno recita e si capisce benissimo.“

Anche Manila è dello stesso avviso di Francesca

Francesca Cipriani smaschera i teatrini e le finte liti

L’ex pupa racconta: “Il punto è che io ho amici in comune con loro e sapevo già. Ho fatto delle cene in cui mi è stato detto che avrebbero creato questo. Non c’è niente di male, ognuno ha le sue carte da giocare e loro stanno mettendo in atto quello che sapevano in tanti. Che poi certe cose hanno pure stufato, basta dai. Il pubblico non vuole vedere questo, vogliono ridere e sentire le nostre storie. Queste cattiverie non interessano. Creano liti perché non hanno altri argomenti”.

A quanto pare però molti concorrenti pensano che Sophie non sia la sola a recitare ed è per questo che la Cipriani in qualche modo, come ha fatto anche Manila, le ha voluto dare un consiglio. Se vuole che le altre persone smettano di pensare che si sia prestata a queste macchinazioni, deve ignorare Soleil e fare il suo percorso nella casa, senza pensare a quello che dice la Sorge. E’ il solo modo per dimostrare che vuole godersi il gioco e non fare quello che le è stato detto di fare dalla mente di questa storia.

