Manila Nazzaro accusa 3 vipponi: “Liti organizzate per avere le clip in puntata, non mi prendete in giro”

Non se ne parla solo fuori dalla casa del Grande Fratello VIP 6 di questa “associazione” nata per creare strane dinamiche e per avere spazio in puntata. A quanto pare anche dentro qualcuno ha iniziato a capire. Non è ancora chiaro se dentro al calderone ci vadano tre persone, due persone o solo una persona ma per Manila Nazzaro non ci sono più dubbi: certe discussioni nascono solo per avere le clip in puntata e sono state organizzate ancora prima che il gioco iniziasse. “Ma chi crede più a questi teatrini? Il pubblico fuori sa bene che è finto, la gente non è scema. Sono cinque giorni che si abbracciano e vanno d’accordo e adesso litigano? Guarda caso sempre il giorno prima delle puntata scoppiano le litigate. Stiamo parlando della solita zolfa da un mese, basta, siamo stanchi” ha sbottato nella notte Manila Nazzaro.

Manila Nazzaro non ci sta: “Non mi prendete in giro”

Manila proprio non gradisce quello che sta succedendo nella casa e si sfoga: “Io ho 44 anni e 23 di televisione, non mi faccio prendere in giro. Siamo qui dentro per portare quelle che siamo anche fuori. Dobbiamo essere vere. Abbiamo tante belle storie da raccontare e invece escono sempre queste liti identiche?!“.

Come detto in precedenza, Manila non ha ancora ben capito chi trama ma sa che qualcuno ha ben studiato il copione e non ha più dubbi di questo: “Qui cercano le polemiche al GF? E allora io smaschero loro tre che fingono e inscenano le polemiche. Le cose sono tre, o la cosa è creata ad arte da Sophie, o da Soleil o da Gianmaria. Oppure sono tutti e tre d’accordo.” E ancora: “Parliamo di cose inventate, fritte e rifritte. Ci vogliono far passare per pazzi? Questi fanno le cose per visibilità. Magari facessero nuove litigate, è sempre la stessa cosa riciclata e fintissima.“

Per concludere: “Potrei fingere anche io e litigare, ma non lo faccio, perché ho una carriera. Le donne e le ragazze che mi seguono sanno che sono vera e da me vogliono questo. Quindi non mi abbasserò mai a queste scenette, che tanto poi portano a una popolarità che dura un giorno.”

Manila Nazzaro suggerisce a Sophie di distaccarsi dal trio

La Nazzaro vuole credere alla buona fede di Sophie ( ma a quelle famose cene, la Codegoni c’era eccome se c’era). E le dà anche un consiglio: “Questa è una recita, per me questo è. Sophie se tu non sei d’accordo con loro dissociati. Distaccati se non c’entri nulla. Qui cercano le liti finte il giovedì per il venerdì. Tu dissociati e devi dire ‘io non voglio parlare più con te Soleil’“.

