Ainett in lacrime al GF Vip: è il compleanno di suo figlio, un bambino speciale

E’ la prima volta che Ainett Stephens si separa da suo figlio, è un bambino speciale, è un bimbo autistico, l’ha raccontato altre volte ma oggi è il suo compleanno e lei è al GF Vip. Ainett racconta in lacrime che da quando ha ricevuto la diagnosi non si è mai staccata da suo figlio, che per lui si è del tutto annullata. L’ex Gatta Nera della tv è circondata dalle amiche che con lei sono nella casa del Grande Fratello Vip, la consolano ma sa che suo figlio potrebbe avere bisogno della sua mamma ma racconta anche cosa le ha detto la terapista. Ripete che lei sa fare le terapie a suo figlio, che con lei è migliorato molto ma la terapista le ha anche detto che il piccolo non guarirà mai e che non può non fare nulla per sempre, non può annullarsi per sempre. Ha così deciso di rimettersi in gioco, di tornare a lavorare ma questo soprattutto oggi la fa piangere.



I vipponi organizzano una festa per il compleanno del figlio di Ainett

Ha chiesto al Grande Fratello che suo figlio non venga coinvolto nel reality, è un bambino speciale e tante cose potrebbero agitarlo. Oggi hanno fatto tutti insieme una torta, hanno colorato le magliette bianche, hanno scritto per lui “Buon compleanno”. Poi un messaggio della sua mamma: “Sei il dono più bello che mi abbia dato la vita, senza di te nulla avrebbe senso”.

“E’ un bambino che ha esigenze particolari” aveva spiegato a ieri poi giustificando la sua emozione perché non può stare vicino a suo figlio nel giorno del suo compleanno. Sa che è un bambino amato e seguitissimo, ma pensa anche che forse ha bisogno di lei, perché lei sa sempre come calmarlo. Ma ha anche capito che deve vivere per avere energie per lui.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".