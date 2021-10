Miriana Trevisan e Nicola Pisu c’è il bacio ma lei chiede di non dire nulla ( VIDEO)

A quanto pare i consigli di Alex Belli che ha passato tutto il pomeriggio a dare dei suggerimenti a Nicola Pisu, sono serviti al vippone! Scherzi a parte, ieri sera, per Miriana Trevisan e Nicola Pisu c’è stata una dolcissima sorpresa, i due infatti hanno potuto trascorrere del tempo insieme nella Love Boat e a quanto pare, l’aria romantica che si respira in quella zona della casa ha acceso l’entusiasmo di entrambi e forse anche i bollenti spiriti. Dopo aver trascorso una piacevole serata insieme, Nicola e Miriana si sono messi sul letto a chiacchierare e ci sono stati diversi baci. Miriana però ha chiesto al suo corteggiatore di evitare di parlare con gli altri di quello che c’è stato. Non vuole che si crei chiacchiericcio, poi ci saranno dei video nella puntata del venerdì e se ne potrà parlare. Nicola senza problemi, ha assecondato la volontà di Miriana, molto felice e contento di come sono andate con lei le cose e di questa serata che li ha visti finalmente più vicini.

Ma vediamo le ultime news dalla casa del Grande Fratello VIP 6.

Miriana e Nicola c’è il primo bacio

“Facciamo un patto? Non lo diciamo a nessuno in casa ok? Poi se lo faranno vedere in puntata allora ok. Ovviamente loro chiederanno, ma teniamocelo per noi, almeno per adesso“ questa la richiesta che Miriana ha fatto a Nicola nella serata del 19 ottobre, la serata che hanno trascorso insieme nella love boat. Una richiesta che a molti spettatori è suonata però strana. Non mancano le persone che puntano il dito contro Miriana e che la stanno ritenendo falsa. Hanno in qualche modo il sospetto che Miriana stia prendendo in giro Nicola e che non le interessi nulla del Pisu. Altri invece fanno il tifo per questa coppia, vedendoli davvero molto teneri e romantici.

Miriana e Nicola i video dei baci a letto

Intanto sui social, spopolano i video di questi primi baci passionali che sono arrivati bella casa del Grande Fratello VIP 6.