Gianmaria e Sophie avvicinamento pericoloso sotto le coperte: è successo qualcosa? (VIDEO)

Galeotta è stata la festa del sabato sera a quanto pare, visto che gli animi in casa si sono parecchio scaldati. E così i telespettatori del Grande Fratello VIP 6 hanno passato la serata ( passando quasi per guardoni) a vedere coppie probabili e meno improbabili, vicine sotto le coperte. Avete presente quella Sophie Codegoni che qualche giorno va aveva detto a Gianmaria che non le piaceva fisicamente, che non era il suo tipo, che tra loro era tutto chiuso ancora prima di iniziare? Avete presente quel Gianmaria che si adeguava alle parole dell’ex tronista dicendo che anche per lui era tutto chiuso? Dimenticateli. Ieri sera infatti Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi hanno passato una notte molto molto particolare. I video non sono chiari: c’è chi dice che i due sotto le coperte abbiano solo parlato in modo fitto fitto, e c’è invece chi sostiene che abbiano fatto molto altro. Ma cosa? Chiaramente come succede spesso in questi casi, solo i diretti interessati lo possono sapere ma una cosa è certa: spazio assicurato nella puntata del lunedì sera del Grande Fratello VIP 6 perchè adesso tutti vogliono sapere!

Per Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni notte sotto le coperte

Iniziamo mostrandovi qualche video, per darvi una idea di quello che è successo nella notte tra Sophie e Gianmaria. Le interpretazioni le lasciamo a voi.

E come dice il buon Giucas, Sophie e Gianmaria hanno fatto spruzzare la bandiera ⚰️✈️ @AdrianaVolpeTV @SBruganelli #gfvip pic.twitter.com/Zv1AuJI26l — Federico Musumeci (@Federicomusume6) October 24, 2021

Molti spettatori del reality non credono a questo avvicinamento tra i due anzi. Iniziano a credere che avesse ragione Soleil visto che aveva preannunciato che questa sarebbe stata la settimana dell’avvicinamento tra i due. Il pubblico si divide: c’è chi pensa che sia una sceneggiata da parte di entrambi e chi invece punta il dito solo contro Sophie. E voi, che cosa ne pensate, credete in questa possibile coppia o si tratta solo di un copione che è stato studiato per bene?

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".