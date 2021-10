Sophie e Gianmaria litigano di nuovo: colpa del drone? I dubbi e le ipotesi

Nella casa del Grande Fratello VIP 6 ieri è arrivato un drone con un messaggio che nessuno dei vipponi ha saputo decifrare. Il fatto che non fosse firmato ha lasciato pensare al pubblico che si trattasse di qualcosa di organizzato. E qui le strade sono due: la produzione potrebbe aver scelto di fare questo scherzo ai vipponi, per seguire le reazioni, oppure qualcuno dall’esterno ( non interessato a farsi riconoscere e quindi a mandare realmente un messaggio di senso compiuto) sta manovrando ancora le dinamiche. I telespettatori, che mai come in questa edizione sono accaniti e vanno alla ricerca delle losche trame studiate a tavolino, sono sicurissimi che quel messaggio fosse per Sophie Codegoni. Ma è davvero possibile che dietro a una stupida storiella che non appassiona nessuno, come quella tra lei e Gianmaria, ci possa essere tanta macchinazione? Ciccio pasticcio, come lo chiama Alex Belli ( riferendosi a Fabrizio Corona) ha colpito ancora facendo arrivare sulla casa anche un drone con una frase indirizzata all’ex tronista di Uomini e Donne? Per i fan del GF VIP non ci sono dubbi. E il motivo per il quale la frase sarebbe per lei è semplice. Dopo l’arrivo della busta e del drone, Sophie ha iniziato a cambiare il suo atteggiamento verso Gianmaria Antinolfi. Lo fanno notare tutti. Persino lo stesso imprenditore ha parlato di questa eventualità…

Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi ennesima discussione

Secondo il pubblico che segue praticamente con costanza il GF VIP 6 in diretta, cosa che noi non potremmo certamente fare allo stesso modo, dopo l’arrivo del drone, Sophie ha iniziato a cambiare atteggiamento verso Gianmaria. Confrontandosi con lui ha fatto notare che il loro rapporto è monotono e che non va oltre il contatto fisico. La ragazza avrebbe fatto notare che si, si accarezzano, si abbracciano ma che non parlano mai, non hanno dialogo e non stanno costruendo nulla. La dimostrazione che anche l’attrazione fisica che può esserci, non basta.

Solo una coincidenza il fatto che se ne sia accorta dopo che nella casa del Grande Fratello VIP 6 è arrivato un messaggio con un drone? Per molti, non è la frase di per se ad avere un senso. Ma il fatto che sia arrivato un drone, potrebbe essere il vero segnale dall’esterno. Sarà così o ci stiamo facendo prendere troppo la mano, pensando che chi sta fuori, abbia davvero così tanto potere bel manovrare queste dinamiche?

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".