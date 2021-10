Per chi era il messaggio arrivato con il drone al GF VIP 6? Ancora teatrini dall’esterno

Un tempo c’era la casa del Grande Fratello , quella in cui ti chiudevi e uscivi dopo mesi senza aver mai visto, sentito, nulla di quello che accadeva fuori. Un tempo la sorpresa più ambita poteva essere una lettera, un video messaggio. Non sapevi nulla di quello che accadeva all’esterno, non sapevi chi erano i preferiti. Giocavi le tue carte, dimostravi chi eri e speravi che il pubblico ti apprezzasse per quello che facevi vedere. Oggi tutto questo non esiste più e forse, anche il declino do un reality di questo genere, ha qualcosa a che fare con questo cambiamento. Perchè se possono arrivare messaggi con l’esterno, come il drone che ha lanciato ieri una busta in casa, allora qual è il senso del Grande Fratello VIP 6? Un senso non c’è e ormai il pubblico è stremato da queste situazioni. Sia chiaro: anche in passato nella casa del Grande Fratello entravano personaggi ( parliamo delle edizioni sia vip che nip) che erano ben scelti dalle agenzie con alle spalle manager di un certo livello. Anche in passato probabilmente c’erano delle dinamiche studiate. Ma non erano così palesi. E’ davvero pazzesco che sui social si parli di tutte le macchinazioni che sono state fatte prima di questa edizione e durante, e che il conduttore faccia finta di nulla. Un po’ come fanno finta di nulla anche le opinioniste, che si dicono tanto sveglie ma che poi, non hanno mai messo il piatto le vere tematiche di questa edizione, non hanno mai scavato a fondo sollevando polveroni che avrebbero fatto impallidire l’Ares Gate. Quest’anno dobbiamo accontentarci delle trame di Ciccio pasticcio ed ecco, forse non sono poi così geniali.

Ma torniamo al drone con il messaggio criptico che ieri è arrivato nella casa del Grande Fratello VIP 6.

Un drone con un messaggio al GF VIP 6: per chi è?

“I nostri cuori sono distanti da troppo tempo e non vedo l’ora di poterti parlare guardandoti negli occhi” recita il messaggio che è arrivato nella casa. Un messaggio che a detta dei concorrenti potrebbe essere davvero per tutti. Potrebbe essere per Soleil, che ha più volte detto di avere un uomo che l’aspetta fuori dalla casa; potrebbe essere per una delle principesse; potrebbe essere per Alex Belli anche se l’attore ha escluso che sua moglie possa aver scelto questa modalità. Per molti spettatori il messaggio è una frase in codice per Sophie Codegoni che per l’ennesima volta avrebbe ricevuto una imbeccata da fuori sul come comportarsi…Insomma le strade sono tante e le ipotesi anche. Resta la domanda: è davvero possibile che si debba parlare per l’ennesima volta di qualcosa che arriva dall’esterno e non si sia capaci di fare qualcosa raccontando le storie di chi in quella casa ci vive? Assurdo.

