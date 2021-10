Tale e Quale Show 2021: Pierpaolo Pretelli stona Ultimo, ecco chi ha vinto la semifinale

Carlo Conti assicura l’arrivo del torneo dei campioni di Tale e Quale Show 2021 e lo fa annunciando anche che la puntata del 29 ottobre altro non è stata se non la semifinale di questa edizione classica del talent show di Rai Uno. Anche in questa puntata gli undici concorrenti si sono cimentati nella nuova settimanale imitazione per cercare di scalare la classifica di puntata ma soprattutto la classifica generale che porterà almeno sei di loro nel torneo dei campioni succitato.

Fra coloro che potrebbero passare al torneo per il rotto della cuffia è lo spalleggiatissimo Pierpaolo Pretelli: l’ex velino di Striscia la Notizia sembra aver maturato una certa simpatia fra i giudici fissi dello show di Rai Uno, salvo subire qualche sonora ramanzina da Cristiano Malgioglio, uno dei pochi ad aver messo da parte il buonismo a tutti i costi. Dopo la sua imitazione di Ultimo, ricca di stonature, il cantautore dal ciuffo platinato non ha potuto far altro che strigliare il ragazzo: “La canzone bellissima dal testo stupendo, il cantautore è meraviglioso… ma non tu, naturalmente! Io stasera ho visto un bel ragazzo ma che di Ultimo non aveva niente. Adesso che ho detto che questa esibizione non mi è piaciuta, adesso i ragazzi sui social mi massacrano. Ma se io dico così lo faccio anche per il suo bene. Per lui ci vorrebbero canzoni più facili…”.

Tale e Quale Show 2021: la classifica semifinale del 29 ottobre

Questa semifinale della versione classifica di Tale e Quale Show 2021 è stata vinta da Ciro Priello con la sua imitazione di Massimo Ranieri in “Perdere l’Amore”. Fra voti della giuria, voti dei colleghi di gara e con 5 punti in più guadagnati dal voto social, il membro dei TheJackal si è attestato in prima posizione con 78 punti. Al secondo posto i Gemelli di Guidonia che hanno interpretato i Pooh con 62 punti. Terza Stefania Orlando con una dignitosissima Fiorella Mannoia e 56 punti.

Fuori dal podio Piepaolo Pretelli con 54 punti, Dennis Fantina con 47 punti, Francesca Alotta con 46 punti, Deborah Johnson con 40 punti e Simone Montedoro con 35 punti.

Ultimi in classifica – oramai presenza fissa – il trio composto da Alba Parietti (31 punti), Biagio Izzo (con 28 punti) stavolta in coppia con Francesco Paolantoni e ultimissima Federica Nargi con 27 punti.

