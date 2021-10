Tale e Quale Show 2021: Alba Parietti diverte con Amanda Lear ma vince un altro vip, ecco chi

Sta per concludersi questa fortunata undicesima edizione di Tale e Quale Show: il talent show sulle imitazioni condotto da Carlo Conti. Nella sesta puntata del 22 ottobre 2021, nuove undici esibizioni sono andate in scena fra lodi, critiche e le immancabili bacchettate di Cristiano Malgioglio. Nel corso della puntata, però, a lasciare il segno è stata anche l’esibizione di Alba Parietti che ha vestito di panni di Amanda Lear con il celebre brano “Tomorrow”; una esibizione che era stata già tentata nelle scorse edizioni anche da Amadeus e da Claudio Lippi ma con risultati disastrosi. Alba Parietti se l’è cavata sicuramente meglio dei suoi predecessori.

Altro coup de théâtre è stato Biagio Izzo che anche questa settimana ha trovato il mondo di coinvolgere il suo insegnante Matteo Beccucci per una gag spiritosa da accompagnare alla sua esibizione standard. Con la scusa di dover ricordare tutti gli animali de Alla Fiera dell’Est di Branduardi, Beccucci è stato costretto a scuotergli davanti dei peluche a forma di animale (topolino, gatto, cane, ecc.). La gag si è conclusa con Izzo che ha iniziato ad inventare strofe e Beccucci che gli ha lanciato i pupazzetti addosso. Ma alla fine chi ha vinto la puntata del 22 ottobre di Tale e Quale Show 2021? Scopriamolo insieme…

Tale e Quale Show 2021: il vincitore del 22 ottobre è Mia Martini

A vincere la sesta puntata di Tale e e Quale Show 2021 è stata Francesca Alotta con la sua imitazione / omaggio a Mia Martini; la cantante ha conquistato 70 punti tondi tondi grazie al voto dei quattro giudici in studio oltre a ben dieci punti bonus assegnati dagli altri concorrenti in gara. Secondo posto per Ciro Priello con la sua imitazione non proprio riuscitissima di Michael Jackson; con il brano “Beat it”, il giovane ha conquistato 58 punti di cui 15 assegnati da altri concorrenti in gara. Secondo posto ad ex equo con Dennis Fantina e il suo ottimo Riccardo Cocciante: anche lui ha conquistato 58 punti ma per lui solo 10 punti assegnati dagli altri vip in gara. Tecnicamente fuori dal podio i Gemelli di Guidonia che con la loro imitazione de Il Volo con “Grande Amore” si sono fermati a 53 punti.

La classifica continua con Deborah Johnson nei panni di Shirley Bassey (52 punti), Pierpaolo Pretelli con una poco azzeccata imitazione di Cesare Cremonini (47 punti, di cui 5 regalati dalle preferenze web), Stefania Orlando nei panni di Cher (42 punti) e Simone Montedoro che ha vestito i panni di un dignitoso Julio Iglesias (36 punti).

Anche questa settimana, sono stati i fanalini di coda Federica Nargi (35 punti con la sua irriconoscibile Romina Power), Alba Parietti (ingiustamente punita con soli 32 punti) e ultimo degli ultimi Biagio Izzo (che con il suo show si è fermato a 21 punti). Il tornei dei campioni si avvicina e ogni punto è fondamentale per scalare la classifica finale…

