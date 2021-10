Tale e Quale Show 2021: polemica white face e Fantina ‘butta’ la vittoria il 15 ottobre

Nuova puntata, nuove esibizioni per gli undici concorrenti di Tale e Quale Show 2021. Nel corso dell’appuntamento del 15 ottobre abbiamo potuto notare come il livello di preparazione di alcuni concorrenti si è palesemente alzato e anche chi si prestava a cialtronate assurde questa volta ha provato a mettere un po’ di impegno nella propria esibizione. Ma ad alzarsi stavolta potrebbero essere anche le polemiche…

La puntata è stata condita da una sorta di affronto che Carlo Conti ha voluto fare in diretta televisiva nei confronti di tutti coloro che negli scorsi anni hanno attaccato il programma di Rai Uno accusandolo di fare black face: una pratica di stampo razzista con cui vengono “colorate” le facce di persone di carnagione bianca con un intento diffamatorio. Questa volta la trasmissione ha voluto fare l’inverso: ha “schiarito” il volto della cantante Deborah Johnson per farle interpretare Dori Ghezzi, l’artista che duettava proprio con suo padre Wess. Provocatoriamente è white washing? Il conduttore ha voluto accentuare la questione con un secco: “Spero che adesso non ci sia qualcuno che ha qualcosa da ridire su questa white face!”.

Tale e Quale Show 2021: il vincitore della puntata del 15 ottobre

A vincere la puntata del 15 ottobre 2021 di Tale e Quale Show sono stati i Gemelli di Guidonia con l’imitazione dei New Trolls. La vittoria del trio, però, avviene in circostanze particolarmente insolita. Dopo l’assegnazione dei voti da parte dei giudici in studio e l’aggiunta dei punti bonus del voto social, è toccato ai concorrenti votarsi fra di loro per assegnare ulteriori punti al tabellone finale.

Nonostante tutti sapessero della risicatissima differenza di punti fra Dennis Fantina e i Gemelli di Guidonia, proprio Dennis Fantina ha deciso di assegnare i suoi punti ai suoi acerrimi rivali in quanto l’esibizione del trio gli era piaciuta molto. Un gesto di lealtà che però gli è costato un bruciante secondo posto.

Infatti i Gemelli di Guidonia hanno chiuso la puntata con 70 punti, Dennis Fantina con 58 punti, Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli al terzo posto ex equo con 52 punti. Fanalini di coda fissi: Federica Nargi con 36 punti, Alba Parietti con 32 punti e ultimo fra gli ultimi Biagio Izzo con soli 20 punti.

