Tale e Quale Show 2021: Biagio Izzo crea caos in studio, polemiche su Pretelli – Clementino

Tale e Quale Show 2021 sembra esser ringiovanito grazie ad il giusto mix di concorrenti pieni d’impegno, concorrenti volenterosi e vip che si mettono in gioco con cialtronate senza precedenti. Uno di quelli che mandano in caciara ogni briciolo di competizione è Biagio Izzo, che sembra esser stato chiamato ad essere fra i concorrenti per creare il momento trash più che per realizzare omaggi alla musica del presente e del passato.

Colpo di teatro di questa settimana per Biagio Izzo è stato quello di dover interpretare un’altra artista donna, Carmen Miranda, dovendo cantare il celebre brano “Tico–Tico No Fub“. Il comico è entrato in studio, ha interrotto l’inizio della sua esibizione inventandosi una scusa per sgridare i ballerini accanto a lui costruendo un siparietto surreale sulla falsa riga di quello di due settimane fa (quando interpretò Caterina Valente). Poi la catastrofe: Biagio Izzo ha subito perso il ritmo, e poi le parole della canzone; in men che non si dica si è ritrovato ad inventare un testo fra pause d’imbarazzo e ancheggiamenti tremendi.

Tale e Quale Show 2021: Polemiche su Pierpaolo Pretelli – Clementino

Ma non solo Biagio Izzo! Altro punto critico della serata è stata la vittoria di Pierpaolo Pretelli. Il giovane ex velino nonché ex concorrente di Grande Fratello VIP ha scalato la classifica settimanale imitando il rapper campano Clementino. I giudici fissi e la giudice ospite non gli hanno assegnato voti platealmente molto alti. Cristiano Malgioglio ha smosso di più le acqua assegnandogli addirittura il primo posto. Il giovane ha raggiunto la vetta anche grazie a molti punti bonus assegnati dalle preferenze e social e dai colleghi in studio.

Questo risultato a sorpresa non è piaciuto molto sul web: su Twitter sono molti i telespettatori che hanno commentato imbronciati della vittoria di Pierpaolo Pretelli sottolineando quando non fosse giusta visto il tenore molto alto delle altre performance in gara. Vedi ad esempio l’ottimo Dennis Fantina che ha interpretato Fausto Leali (piazzatosi al secondo posto) o Deborah Johnson che ha interpretato una divertente Diana Ross (solo terza). Fuori logica anche l’ottavo posto di Simone Montedoro che ha stregato il pubblico con la importante somiglianza con Peppino Di Capri. Se il programma si chiama Tale e Quale Show un motivo di sarà…