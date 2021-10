Tale e Quale Show 2021: l’incursione di Paolantoni fa faville ma vince un altro vip

Tale e Quale Show 2021 continua a miete successi social, di critica e anche di ascolti. E siamo certi che non sarà da meno anche la puntata andata in onda questa sera 1 ottobre in prima serata su Rai Uno. Carlo Conti ha imbastito un ricchissimo parterre di esibizioni che hanno spaziato dalle imitazioni agli omaggi musicali, passando per siparietti più divertenti.

E quando si tratta di siparietti divertenti, non possiamo non citare l’esibizione settimane di Biagio Izzo: il comico partenopeo ha avuto il compito di portare in scena il duo dei Righeira… pur essendo un concorrente singolo. Come ha risolto la situazione? Assoldando un amico: il comico Francesco Paolantoni. I due hanno divertito il pubblico sui social e la giuria in studio ma i voti per loro sono stati comunque molto bassi.

Tale e Quale Show 2021: vince Dennis Fantina con Michele Zarrillo

A vincere la puntata è stato Dennis Fantina con l’imitazione di Michele Zarrillo. Sulle note di “Una rosa blu”, l’ex vincitore di Saranno Famosi ha portato a casa la vittoria con 64 punti. Al secondo posto Stefania Orlando che ha interpretato Mina. Medaglia di bronzo per Deborah Johnson che con Ami Steward ha raccolto 56 punti. A seguire Simone Montedoro con un incredibile Adriano Celentano si è fermato solo a 54 punti; a tallonarlo c’è Pierpaolo Pretelli con l’imitazione di Achille Lauro, con 52 punti.

Metà classifica per Francesca Alotta con 49 punti e i panni di Gianna Nannini. Settima classificata Alba Parietti che – in netta salita – ha portato a casa una discreta performance come Patty Pravo; per lei 41 punti. A seguire i Gemelli di Guidonia che dopo due settimane in prima posizione ora crollano all’ottavo posto con il trio Morandi – Ruggieri – Tozzi in “Si può dare di più” (39 punti).

In fondo alla classifica: Ciro Priello e la sua imitazione di Freddie Mercury, che gli ha fatto guadagnare 36 punti. Penultima posizione per Federica Nargi e Jennifer Lopez (31 punti). Nel fondo della classifica Biagio Izzo eccezionalmente in coppia con Francesco Paolantoni nella parodia dei Righeira (e soli 22 punti).