Tutta la gioia di Giulia Salemi per i successi professionali di Pierpaolo Pretelli

Si sono trovati, si sono innamorati e non si sono mai più lasciati. Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono una coppia davvero speciale e a tenerli uniti, è certamente il grande sentimento d’amore che provano ma anche la stima reciproca che hanno l’uno per l’altra. Giulia lo ha sempre detto: Pierpaolo non l’ha mai fatta sentire sbagliata, le ha sempre dato lo stimolo giusto per credere in se stessa. E finalmente la Salemi ha fatto pace con se stessa comprendendo di essere davvero una ragazza ricca di cose belle dentro e fuori. E vale lo stesso per Pierpaolo, che ha sempre raccontato di come Giulia stia al suo fianco incoraggiandolo, perchè è la prima a credere in lui. Ieri ne abbiamo avuto un’altra dimostrazione perchè davanti alla tv, a fare il tifo per il suo Pierpa, c’era anche Giulia. E non poteva che essere felicissima dopo aver ascoltato le parole di Mara Venier che ha annunciato dallo studio de La vita in diretta di essere pronta per avere il Pretelli al suo fianco a Domenica In! Social impazziti ( come succede sempre quando Pierpaolo è in onda, avendo un vero e proprio esercito che fa il tifo per lui e lo sostiene), tanta gioia anche da parte di Giulia per il suo fidanzato che sta vivendo davvero un momento d’oro. Non ci credeva neppure lui, quando Mara gli ha detto che potrebbe esserci questa possibilità, il suo volto si è davvero illuminato. E poi con l’ironia che lo contraddistingue il commento sarcastico: “E io che pensavo di essere disoccupato dopo Tale e quale“. E invece no, a quanto pare, c’è una bella possibilità in casa Rai per Pierpaolo.

Tutta la gioia di Giulia Salemi per il suo Pierpaolo Pretelli

Ma avete sentito anche voi quello che ho sentito io? Pierpaolo se non sto volando cosa ….. sto facendo ? ✈️ #lavitaindiretta November 1, 2021

Non poteva che essere felicissima per questa notizia anche Giulia che appunto, come detto in precedenza, da più di un anno è sempre al fianco di Pierpaolo e lo sostiene in ogni sua nuova avventura professionale.

