Per Pierpaolo Pretelli presto un ruolo a Domenica In: la conferma di Mara Venier

Ve lo avevamo scritto il 21 ottobre che tra Pierpaolo Pretelli e Mara Venier era nato un certo feeling e che la conduttrice apprezzava moltissimo il concorrente di Tale e quale show. Vi avevamo detto che non si poteva escludere la possibilità di pensare a un ruolo speciale per il Pretelli nella Domenica In di Mara e non sbagliavamo. Nella puntata de La vita in diretta in onda oggi, 1 novembre 2021, Mara è stata tra gli ospiti di Alberto Matano e insieme a lei c’era anche Pierpaolo. La conduttrice ha evidenziato tutte le qualità del Pretelli, ricordando la cosa più importante: è un bravo ragazzo e ha talento da vendere. E poi ha confermato quella che era stata la nostra impressione: potrebbe esserci un ruolo per l’ex velino anche nella sua Domenica In.

Per Pierpaolo Pretelli pronto un posto a Domenica In

“Adesso finirà Tale e quale show, poi vedremo, potrebbe esserci un nuovo gioco con Pierpaolo a Domenica IN” ha detto Mara Venier nello studio di Rai 1. Pierpaolo ovviamente raggiante per questa notizia ha ringraziato Mara e ha commentato ironicamente: “E io che pensavo di essere disoccupato dopo Tale e quale!”. Un momento davvero d’oro per il fidanzato di Giulia Salemi che è apprezzatissimo sul piccolo schermo ma non solo. Ogni volta che lo vediamo in tv, sui social esplode l’interesse e ogni programma al quale partecipa, entra nei trend topic a dimostrazione del grande affetto che i suoi fan nutrono per lui. Tutto è iniziato nella casa del Grande Fratello VIP, come ha ricordato anche Mara Venier, sottolineando che proprio nella casa Pierpaolo ha avuto modo di mostrarsi per quello che è. E in quelle situazioni non si può fingere o avere una maschera per cui, siamo di fronte a una bellissima persona, di questo Mara ne è più che certa.

Il programma di Rai 1 è in cerca di novità che possano anche attirare un pubblico di giovani davanti al piccolo schermo, vista la concorrenza che arriva da Canale 5 con Amici. E chissà magari la carta “Pretelli” potrebbe essere quella vincere.

Un periodo davvero d’oro per il giovane materano che sta vivendo un momento magico e gli auguriamo davvero di continuare così.

