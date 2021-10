C’è anche Pierpaolo Pretelli alla festa di Mara Venier e i fan sognano di vederlo a Domenica In

Potrebbe succedere davvero? I fan di Pierpaolo Pretelli sognano in grande, dopo l’ottimo percorso che il lucano ha fatto da quando è uscito dalla casa del Grande Fratello VIP. Per Pierpaolo sognano davvero un futuro roseo nel mondo della tv o dello spettacolo, e ci auguriamo davvero che possa arrivare tutto il successo che si merita l’ex vippone. Oggi Pierpaolo si muove tra la musica e il mondo della tv. E’ in arrivo un disco tutto suo ma quello che i fan vorrebbero è anche una grande occasione televisiva. E se fosse al fianco di Mara Venier a Domenica In? La conduttrice nelle ultime edizioni non ha voluto nessun ospite fisso al suo fianco ma la passata settimana, ha regalato una bellissima intervista con Pierpaolo ed è per questo che molti spettatori si interrogano su questa possibilità! Potrebbe esserci spazio per Pierpaolo magari nei giochi telefonici che arriveranno anche nelle prossime puntate di Domenica IN? Che tra la conduttrice e il Pretelli ci sia un certo feeling si è subito notato e i fan ieri, si sono molto stupiti anche della partecipazione di Pier, al compleanno di Mara, prendendo questo invito come un chiaro segnale. Si sa che Mara vuole al suo fianco solo le persone che per lei sono realmente degli amici. E Pierpaolo con una bella didascalia su una storia instagram ha fatto capire a Mara quanto sia la stima che nutre per lei. “Sei speciale” ha scritto il concorrente di Tale e quale show nella dedica con gli auguri per il compleanno di Mara. Un compleanno che ieri la conduttrice ha finalmente festeggiato in grande stile, visto che lo scorso anno, a causa del lockdown non aveva celebrato i suoi 70 anni. Ma c’è sempre tempo per fare festa e stare con le persone che si scelgono!

Il party per Mara Venier

Per Pierpaolo Pretelli un posto a Domenica IN?

Tra gli invitati alla festa di Mara, c’era anche il direttore di Rai 1, Stefano Coletta e chissà che non ci sia stato modo anche di parlare di progetti un po’ per tutti. I sostenitori di Pierpaolo sognano davvero in grande e sperano che pian piano, con tanta gavetta, il loro beniamino possa dimostrare di avere davvero del talento per il mondo della tv! Cosa possiamo fare? Aspettare e vedere che cosa succederà, ovviamente noi gli auguriamo il meglio.

