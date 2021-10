Gran festa per Mara Venier con tanti amici vip che festeggiano il suo compleanno

Mara Venier ieri sera ha davvero invitato tantissime persone alla sua festa di compleanno. 71 anni e tantissimi amici vip per un party più che scatenato, divertente, pieno di canzoni, cantanti, colleghi e risate. Mara Venier ha compiuti 71 anni, l’anno scorso per i 70 ha potuto festeggiare seguendo le limitazioni anti-covid, ieri sera invece ha voluto esagerare, al suo compleanno c’erano davvero tutti. E’ lunghissima la schiera degli invitati e tra varie persone non note, perché amici che non solo del mondo dello spettacolo e qualche parente, Mara Venier ha invitato gran parte degli ospiti avuti a Domenica In. E’ dunque vero che la conduttrice intervista solo quelli a cui vuole tanto bene?

La festa di compleanno di Mara Venier in un locale di Roma

Il locale forse era troppo piccolo per accogliere tutti. Dai video pubblicati su Instagram si vede che sono tutti un po’ ammassati e felici di festeggiare la regina della domenica. In prima fila ci sono i figli e Nicola Carraro ma subito dopo tra le stories appaiono Rita Dalla Chiesa, Alessia Marcuzzi, Stefano Coletta, Alba Parietti, Alberto Matano, Eleonora Daniele e ovviamente anche gli amici che cantano per lei.

A dedicarle la canzone per il taglio della torta è stato Jerry Calà. Mara Venier e l’ex marito sono forse più legati oggi che durante il loro matrimonio. C’è anche Al Bano Carrisi che fa cantare tutti con i suoi vecchi successi da Ci sarà a Felicità. Show anche per Christian De Sica, amico storico della conduttrice. Ci sono anche i nuovi amici come Pierpaolo Pretelli che in mancanza di altri amici artisti imita Achille Lauro e gli altri. Quando poi spunta Erminio Sinni al suono della sua voce abbracci, lenti e nostalgia. Fiori, regali e ancora tantissimi gli auguri per la Venier che emozionata mostra anche quest’anno il gioiello ricevuto da Ferzan Ozpetek, uno dei suoi amici più cari. Dal regista ha ricevuto uno splendido anello ma cosa le avranno regalato gli altri amici vip?

