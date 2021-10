Mara Venier il nuovo taglio di capelli e la foto da bambina: è identica al nipotino

Mara Venier adora i suoi lunghi capelli biondi ma ogni tanto un taglio dal parrucchiere è necessario. Si raccomanda però che il suo fidato hair stylist tagli solo un po’ la sua chioma. C’è anche il colore da fare e dopo un po’ Mara Venier mostra il risultato, soddisfatta ma si lamenta che lui l’ha “rapata”. Non è vero, i capelli sono più corti ma sempre lunghi. Il colore è luminoso e lei è pronta per la sua serata a casa e per la prossima puntata di Domenica In. Non le importa niente degli haters che continuano a dirle che deve tagliare i capelli, che deve portarli corti perché più adatti alla sua età, considerazioni davvero assurde. Da quando usa Instagram la Venier adora mostrare con molta semplicità e qualche filtro eccessivo un po’ della sua vita, ci sono però anche le foto del passato. Sfogliando l’album dei ricordi la conduttrice tira fuori una foto di un po’ di tempo fa, Mara Venier aveva solo 5 anni.

Mara Venier: “Ero una bambina felice”

Difficile riconoscerla con i capelli così corti e neri ma gli occhi e il sorriso sono gli stessi. “Avrò avuto 5 anni ed ero una bambina felice…..mai avrei pensato di avere una vita così intensa….comunque assomiglio a Claudietto è una mia suggestione????” scrive Mara entusiasta della sua vita. Ancora più felice quando nota che da piccola era così simile al suo nipotino. E’ vero, la forma del viso, il sorriso, di certo anche i capelli aiutano la somiglianza.

Due foto per dimostrare che lei è la nonna che somiglia al suo nipotino, prima Mara Venier a 5 anni e poi il suo adorato Iaio.

Intanto, tra le storie di Instagram non mostra solo il suo appuntamento dal parrucchiere ma anche alcune delle interviste fatte a Domenica In in questi anni, una con Stefano De Martino, l’altra Mara Venier. Secondo noi non lascerà mai il suo programma.