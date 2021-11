Scontro al GF VIP 6 tra Manila e Soleil tra vino e panna la Sorge attacca: “Casa di ipocriti”

Vivere 24 ore su 24 insieme non deve essere affatto facile, soprattutto se non ti scegli le persone con cui condividere il tempo. Ed è anche questo il principio sul quale si basa il Grande Fratello VIP, un reality nel quale si litiga anche a causa delle cavolate più assurde. Un po’ come è successo nelle ultime ore quando Soleil Sorge e Manila Nazzaro, hanno avuto un faccia a faccia molto accesso. Tutto era iniziato in realtà nella notte di sabato, quando Manila e le altre si erano messe a lavare i piatti e a ordinare la cucina. A Soleil invece era caduto a terra in bicchiere di vino che aveva lasciato una macchia evidente che non era stata pulita per bene. E così al mattino Manila ha parlato con Soleil spiegandole che non va bene prendere in giro gli altri perchè puliscono e poi fregarsene invece se la casa è sporca o meno. La Sorge però non ha gradito le parole di Manila e ha detto la sua sul fatto che ci siano molte persone che sparlano dietro, invece che andare da lei a dirle quello che pensano.

Manila Nazzaro rimprovera Soleil che sbocca

Le parole di Manila a Soleil:

Io non è che faccio un caso assurdo per il vino, ma in generale. Ma figurati che mi frega a me del vino, mica è casa mia, è il principio. Ci sono rimasta male che hai fatto dell’ironia sulle pulizie. Ho lavato i piatti fino alle 3 di notte capisci? Devo parlare con un tono tranquillo? Questo è il mio modo di parlare quando sono colpita. Mi hanno detto che tu ironizzavi sul fatto che io stessi pulendo e ci sono rimasta male, è la verità. Comunque io non porto rancore, figuriamoci poi a te, sai il bene che ti voglio e il rapporto che c’è tra noi…

La Sorge si p quindi sentita subito accusata, come se si volesse creare per l’ennesima volta un caso contro di lei e quindi ha reagito con queste parole:

A me faceva ridere che la casa era piena di panna lanciata per aria da tutti gli altri e voi avete notato soltanto il mezzo bicchiere di vino che mi è caduto. La casa intera era sottosopra e voi avete sottolineato solo il vino. Questa casa è piena di falsi e codardi, non ne posso più. Io non ti ho mai ridicolizzata e non mi mettere cose in bocca!

Vedremo anche questa sera dei video che ci permetteranno di capire come sono andate realmente le cose?

