Nicola Pisu e Miriana Trevisan si nominano a vicenda e finiscono in nomination

Come sempre le nomination regalano uno dei migliori momenti delle puntate del Grande Fratello VIP e non si capisce bene il motivo per il quale bisogna attendere l’una di notte per farle in fretta e furia quando ci potrebbe essere maggior spazio da dedicare a questo momento. Nella puntata di ieri del Grande Fratello VIP 6, in particolare, molto interessante è stato lo scontro tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan. I due si sono nominati a vicenda: sono passati dall’essere quasi una coppia a dirsi in faccia che non si vedranno più una volta finito questo gioco.

Nicola Pisu e Miriana si nominano a vicenda

E’ stata Miriana nel corso della serata a mettere per l’ennesima volta i puntini sulle i e a spiegare anche nella diretta, che tra lei e Nicola non vede futuro, neppure fuori dalla casa. E sono state queste parole a far infuriare il Pisu che si era detto invece convinto che Miriana avesse raccontato a lui tutta un’altra storia. Nicola, dopo aver nominato Miriana, le ha detto di essersi sentito preso in giro visto che lei gli aveva sempre detto che fuori si sarebbero visti. E invece Miriana, che a sua volta ha nominato Nicola, gli ha ribadito di esser stata coerente sin da subito. Se è vero che ha provato una forte attrazione con lui, tanto da fare determinate cose di cui probabilmente a questo punto si è anche pentita, gli ha anche detto che non ci sarebbe stato altro. Nella casa i concorrenti si dividono: alcuni pensano che Miriana abbia preso in giro Nicola, per altri è stato il Pisu che, essendo davvero invaghito e cotto della Trevisan, non si è reso realmente conto della situazione che si era venuta a creare. Va detto che nella casa, molti vipponi avevano fatto notare a Nicola quello che stava succedendo, visto che lui a quanto pare, aveva i prosciutti sugli occhi!

Al televoto quindi, dopo la puntata dell’8 novembre 2021 del Grande Fratello VIP 6 ci sono finiti Nicola Pisu, Miriana Trevisan e Gianmaria Antinolfi ( condannato in precedenza da Soleil Sorge, la più votata, che ha fatto il suo nome).

