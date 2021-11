Soleil Sorge delusa da Delia si aspetta le scuse. Alex concorda: “Non è da lei”

Dopo aver visto l’ospitata di Delia Duran a Pomeriggio 5, con le nuove accuse lanciate a Soleil ( tra le altre è una gatta più viva che morta dovrebbe vergognarsi ecc ecc), la ragazza e Alex Belli hanno commentato quanto sta accadendo. Alex, che si era detto sicuro del fatto che sua moglie mai avrebbe reagito male a questo rapporto, ha dovuto fare i conti questa settimana, con tutto quello che è accaduto nella puntata del Grande Fratello VIP 6 di venerdì. E rivedendo sua moglie in tv, continua a non capire questo atteggiamento. “Non sono i valori televisivi che le ho dato io” ha detto in una pausa pubblicitaria parlando con Soleil molto arrabbiata per le parole di Delia dalla quale una volta fuori si aspetta delle scuse. “Inizio a pensare che ci sia qualcuno che le dica cosa fare, che la stia condizionando” ha detto Alex Belli parlando di sua moglie e dicendo che Delia, non è abituata ad andare in tv per fare simili piazzate. Ed è d’accordo su questo anche Soleil: “Inizio a crederlo anche io” ha detto la Sorge che già due giorni fa aveva ipotizzato che ci fosse un copione alla base di tutto.

La reazione di Soleil dopo l’attacco di Delia Duran da Pomeriggio 5

Soleil poi ha cercato di spiegare perchè non condivide l’attacco arrivato dal programma di Canale 5 e le parole di Delia Duran: “Conosco Barbara e so cosa è successo, quello era un momento di tensione. Si vedeva che la d’Urso non era serena e non rideva. Delia mi stava attaccando sicuramente. Quello che ha detto non è bello. Evidentemente anche se sono passati dei giorni, lei pensa le stesse cose. “

Non è bastato quindi il cambio di rotta arrivato nella casa e il fatto che lei e Alex si siano allontanati visto che Delia è tornata in tv a lanciare le stesse accuse: “Se lei avesse fatto dei passi indietro avrebbero fatto vedere quello. Invece da Barbara ha detto le stesse cose e per questo me le hanno fatte vedere. Era una cosa di oggi pomeriggio, perché sabato la d’Urso non va in onda. Quindi a mente fredda da venerdì a oggi invece di riflettere e calmarsi continua su quella linea. Lei ha preso una strada chiara contro di me, così tanto da ripetere tutto a Pomeriggio5.“

A Soleil le offese lanciate da Delia Duran proprio non vanno giù e sbotta: “Non sono una gatta morta e mai lo sono stata. Ad offendermi così ci passa male lei. “

La vippona aggiunge anche che la pazienza ha un limite: “Alla prima volta la tollero, la seconda cerco di stare calma, se ricapita una terza però basta. Se continua ad attaccare io inizierò a difendermi. Io non ci sto più a prendermi le frecciatine e stare zitta, non soffro più in silenzio. Non esiste che una in tv mi insulti. La prima volta che mi attacchi sono buona, la seconda già mi stanco, poi la terza volta che mi diffami mi arrabbio”.

