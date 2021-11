Soleil umiliata e ferita inizia ad avere dubbi: e se Alex e Delia fossero d’accordo?

Soleil Sorge si è sempre messa in mostra in questa edizione del Grande Fratello VIP 6 per la sua voglia di fare, di raccontare, di dire. L’amicizia con Alex Belli però in qualche modo l’ha messa nei guai anche perchè, è vero che una moglie a casa non dovrebbe mai vedere certi atteggiamenti, e che lei e l’attore hanno superato i limiti. Il discorso che ieri sera Delia Duran ha fatto però, ha messo qualche dubbio a Soleil. La Sorge infatti dopo la puntata, parlando con le altre vippone ha fatto notare che Alex le ha sempre detto che ha un rapporto speciale con sua moglie, libero, che quindi Delia non si sarebbe mai risentita. Del resto il fotografo lo ha detto anche a sua moglie, ricordando il rapporto che ha con la sua assistente della quale non è gelosa ( a quanto pare però se poi lo fai davanti alle telecamere quando tutti possono vedere le cose cambiano). Soleil è stata umiliata da Delia che invece che prendersela con suo marito, ha offeso lei in quanto donna che provoca e che invece dovrebbe stare al suo posto. Parole che hanno turbato la Sorge mentre Alex, non ha speso neppure un commento per questa situazione. Alla fine della serata, dopo gli sfoghi di Alex e tutto quello che è successo, Soleil ha iniziato a farsi delle domande…E se tutto questo fosse un cinema, un teatrino? Se ci fosse un copione e Alex e Delia si fossero messi d’accordo?

I dubbi di Soleil dopo il faccia a faccia tra Alex e Delia

La Sorge quindi si è sfogata con le altre vippone in casa: “Io inizio a pensare che entrambi abbiano giocato a questo gioco. Le sto pensando tutte. Lei ad esempio secondo me ha detto che sono una gatta morta per provocarmi e farmi sclerare. Lui poi in effetti ha detto cose fraintendibili sulla nostra amicizia. Mi sento strumento di una roba che non mi appartiene. C’è qualcosa che non mi torna.“ Soleil si riferisce anche ai video che ha visto, alle parole di Alex che ascoltate dall’esterno, lasciano pensare determinate cose.

In casa le opinioni sono diverse: c’è chi pensa che possa essere tutta una sceneggiata o chi pensa che Alex si sia preso una cotta per Soleil. I dubbi della ragazza continuano: “Quindi Manila mi stai dicendo che o è un attore ed è d’accordo con lei, oppure è cotto davvero? A me darebbe fastidio in entrambi i casi, perché se è un attore significa che lui e la moglie hanno fatto questo piano già prima, se prova qualcosa comunque passo male io da donna. Avete visto che mi sono presa io della gatta morta che doveva fermarlo”.

E ancora: “Ci sono persone fuori che fanno cose, tipo determinati agenti. Fidatevi che queste persone strumentalizzano, aizzano e creano cose. Ho pensato anche ad un certo punto che forse sta giocando lui (Alex) a far passare questa cosa. Magari vuol far pensare che ci sia di più”. Nelle prossime ore, Soleil dirà in faccia anche ad Alex quello che pensa su questa situazione, approfondendo con lui il discorso? Vedremo.

