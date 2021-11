Anche a Ballando Morgan torna a fare Morgan ed esagera

Per dimostrare che verso Morgan, almeno su queste pagine, non esiste nessun pregiudizio, dopo la prima puntata di Ballando con le stelle 2021, avevamo detto che era stato uno dei migliori sulla pista del programma del sabato sera di Rai 1. Ci eravamo anche rallegrati del fatto che non se ne fosse andato dopo tre puntate, come molti giornalisti avevano detto ancora prima che il programma di Milly Carlucci iniziasse. E avevamo anche apprezzato quell’arte mista a conoscenza musicale che aveva portato insieme al ballo con Alessandra Tripoli in pista. Tutto questo è durato però solo tre puntate perchè già settimana scorsa si è capito che deriva stava prendendo Morgan. Lo si è capito dalle parole usate con i giudici, da come reagiva ai commenti. E alla quinta ecco che Morgan torna a fare Morgan, anche a Ballando con le stelle 2021 e come ha detto giustamente Selvaggia Lucarelli, si “è autosabotato”. Lo spettacolo deludente e patetico che abbiamo visto ieri a Ballando con le stelle non fa bene a nessuno. Forse porterà qualche punto di share in più ma onestamente, da Ballando con le stelle, ci aspettiamo ben altro. E ci aspettavano anche che Milly Carlucci alzasse il tono e prendesse una posizione più decisa in quel faccia a faccia vergognoso che abbiamo visto su Rai 1 perchè Selvaggia Lucarelli, che conosce bene Morgan, non ha fatto il suo gioco ma avrebbe potuto reagire in modo diverso e allora, non sappiamo come sarebbe finita.

Qui lo scontro

Ecco il Morgan di sempre a Ballando con le stelle

Morgan ha sempre fatto questo genere di sceneggiate e negli ultimi anni tutte le persone che si sono ritrovate a lavorare con lui, ne hanno visto la deriva. Pensiamo a Maria de Filippi o Amadeus. Entrambi gli hanno dato fiducia, come ha fatto Milly ma sono stati poi traditi perchè alla fine, Morgan proprio non ce la fa. E forse sarebbe stato davvero meglio vederlo in pista solo per tre puntate, avrebbe lasciato tutt’altro ricordo in questa edizione di Ballando con le stelle. E invece continuerà anche la prossima settimana, quasi certamente, a fare il suo show. Peccato anche per l’atteggiamento di Alessandra Tripoli che avrebbe dovuto imporsi di più. E invece anche lei sui social si è lamentata per lo zero ricevuto dalla Lucarelli che ha votato la persona e non l’esibizione. Dopo essersi sentita chiamare scimmia, non avrebbe dovuto neppure alzarla quella paletta.

In fondo alla fine, non è neppure una delusione perchè c’era da aspettarselo che sarebbe andata a finire così. Siamo noi a esserci illusi che qualcosa di diverso la magia del ballo avrebbe portato. Ma così non è stato.

