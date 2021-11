Morgan insulta Selvaggia Lucarelli: guerra faccia a faccia a Ballando con le Stelle 2021

È stata una puntata infiammata quella del 13 novembre di Ballando con le Stelle 2021. A tenere banco per oltre una decina di minuti è stata la spontanea litigata scoppiata fra il concorrente Morgan e la giudice Selvaggia Lucarelli. La suddetta faida si è accesa subito dopo l’esibizione del cantante assieme alla sua maestra Alessandra Tripoli. Nonostante qualche leggera critica, tutto sommato i pareri espressi dai miei giudici si sono dimostrati abbastanza positivi. Poi però è arrivato il momento di Selvaggia Lucarelli…

La giudice ha voluto sdrammatizzare il suo parere negativo con un paragone particolarmente insolito: “Questa esibizione a me sembrava uno di quei balli che può ballare una tribù amazzonica dopo aver leccato un rospo“; una affermazione che ha innescato un botta e risposta che – da parte di Morgan – si è rivelato petulante e senza senso alcuno.

Morgan insulta Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle 2021

La giudice che stava cercando di esprimere l sua opinione è stata più volte interrotta, anche con affermazioni piuttosto gravi da parte di Morgan: “La Lucarelli secondo me è chiusa dentro l’idea di giudicare. […] evidentemente non ha una predisposizione per giudicare le materie armonico-ritmiche, sia musica e danza, perché è completamente stonata e fuori tempo […] È chiaro: una che parla come te è una che non ha il controllo dell’emissione vocale. […] Prima ho suonato i timbales e lei non sa manco cosa sono. Le è piaciuta la mia esibizione? È ovvio che le è piaciuto. ma lei si odia perché le è piaciuta“.

Una escalation di affermazioni culminate con una offesa gratuita: “Non capisce nulla né di danza, né di musica. Ma cosa ne vuoi parlare con quella? Non capisce niente! Non c’ha proprio la minima cognizione! Selvaggia Lucarelli è come il totem di Odissea nello Spazio. Le scimmie che si battono il petto. Il monolite. Ecco. Per Selvaggia Lucarelli la danza è il monolite per le scimmie di Stanley Kubrick“.Tutta una serie di attacchi a cui la giornalista ha risposto assegnando a Morgan un sono “zero” per alzata di paletta.

La litigata fra i due non sembra terminata qui (anche perché Selvaggia Lucarelli non è mai più riuscita a svelare il suo parere).Non a caso, durante i titoli di coda d fine puntata, La giornalista ha lamento e Milly Carlucci di esser sentita offesa da Morgan ma anche che nessuno della produzione è intervenuto in tempi brevi.

