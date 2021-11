Ballando con le Stelle 2021: fuori l’ex sportivo, ecco chi è l’eliminato del 6 novembre

La gara è ancora tutta in salita in quel di Ballando con le Stelle 2021. Nonostante nell’immaginario comune, molte delle celebrità in gara erano viste come delle schiappe totali, i concorrenti famosi di Milly Carlucci stanno vendendo cara la pelle e stanno dimostrando una crescita nelle loro coreografie. Su tutti spicca Arisa che, nella puntata del 6 novembre 2021, ha ballato un tango un po’ mixato ad un freestyle veloce sulle note del suo nuovo brano “Altalene”.

Ad emozionare pubblico in studio e da casa, poi, c’è stata la amorevole performance di Valeria Fabrizi: “Suor Costanza” assieme al suo maestro Giordano Filippo è stata talmente convincente da aver conquistato il primo posto nella classifica dei giudici e persino il tesoretto assegnato da Alberto Matano. Ma se questi sono stati i lati positivi della quarta puntata del 6 novembre di Ballando con le Stelle 2021, dobbiamo parlare anche delle note dolenti…

Ballando con le Stelle 2021: l’eliminato è l’ex sportivo Fabio Galante

Dopo l’eliminazione di Valerio Rossi Albertini, il ritiro di Albano Carrisi e l’allontanamento forzato di Mietta, la trasmissione di Rai Uno è riuscita finalmente a mettere a segno una seconda eliminazione regolare. A dover lasciare il programma è stato l’ex calciatore Fabio Galante. L’uomo e la sua maestra Giada Lini sono finiti allo spareggio finale contro l’aitante Alvise Rigo, perdendo contro l’87% delle preferenze conquistate proprio dal giovane ex rugbista e la sua maestra Tove Villfor.

Per Fabio Galante è stato un percorso molto difficile fin dagli esordi: la giuria lo ha messo agli ultimi posto nelle prime due settimane e, sebbene dalla terza puntata si siano complimentati per i progressi maturati, alla fine l’ex calciatore è stato eliminato soprattutto per mano del pubblico da casa. Ma per Galante nulla è ancora perduto: a margine della semifinale, infatti, potrebbero tornare le due chance di ripescaggio; la staffetta e la puntata ripescaggio, due trazioni di Ballando on le Stelle.

Restano ancora in gara le coppie formate da: Andrea Iannone – Lucrezia Lando; Arisa – Vito Coppola; Alvise Rigo – Tove Villfor; Bianca Gascoigne – Simone Di Pasquale; Federico Lauri – Anastasia Kuzmina; Memo Remigi – Maria Ermachkova; Morgan – Alessandra Tripoli; Sabrina Salerno – Samuel Peron; Valeria Fabrizi – Giordano Filippo. Chi saranno i prossimi eliminati?

