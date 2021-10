Albano Carrisi si ritira da Ballando con le Stelle 2021: la richiesta in piena notte

Colpo di scena su colpo di sena nella puntata del 30 ottobre di Ballando con le Stelle. A pochi minuti dallo spareggio finale che avrebbe eliminato una delle due coppie arrivate ultime nella classifica finale, Albano Carrisi ha letteralmente fermato il programma e la conduttrice per fare un appello accorato.

Il cantante di Cellino San Marco ha annunciato senza mezzi termini di volersi ritirare dalla gara e non per suoi patemi personali ma per favorire la pronta guarigione della sua maestra Oxana Lebedew, rimasta infortunata due settimane fa durante una prova generale, pochi giorni prima dell’esordio della nuova stagione del talent di Rai Uno. Appresa la notizia, la conduttrice ha preferito cedere la parola alla maestra prima di sentenziare il verdetto finale.

Albano Carrisi lascia Ballando con le Stelle 2021

Ore 00:40 inoltrate. Milly Carlucci ha svelato tutte le coppie salve e le due coppie che, rimaste sotto il cono di luce, devono andare allo spareggio: Memo Remigi con Maria Ermachkova e Fabio Galante con Giada Lini. A sorpresa, dalle retrovie, arriva Albano Carrisi che senza alcun apparente motivo si avvicina a Milly Carlucci e le fa questo discorso: “L’avevo paventata, glielo avevo detto poco fa. Io vorrei che lei (a sua maestra, ndr.) andasse a farsi guarire perché altrimenti rischia la sua eccezionale carriera. Io ci sto a bloccarmi… a favore tuo, della tua salute, della tua arte! Non voglio sentirmi responsabile di niente. Mi prendo la responsabilità di andarmene via… Ma per te“.

Compresa la faccenda, la ballerina ha voluto aggiungere: “Voglio ringraziare tutta la grande e gentilissima famiglia di Ballando con le Stelle per aver fatta sentire la benvenuta qui. Ad ogni singola persona della squadra, voglio ringraziarvi per la vostra cura e il vostro affetto. Mi spiace per quello che mi è accaduto con il mio piede ma vorrei mostrare la mia vera danza“.

Data una occhiata agli autori dietro le telecamere e fatte le dovute riflessioni, Milly Carlucci ha subito preso parola sul caso spiegando che a causa di questo ritiro volontario lo spareggio è da annullare in toto. La conduttrice ha invitato Albano Carrisi e non abbandonare la trasmissione in quanto, se la ballerina tornerà in salute in tempi brevi, potrebbe ancora provare a rientrare in gara.

