Al Bano nega di aver lasciato Ballando con le stelle per altri impegni

La puntata di Ballando con le stelle 2021 di ieri sera si è chiusa intorno all’una con un clamoroso colpo di scena. Al Bano ha infatti chiesto di lasciare, almeno per il momento, il programma, in modo da permettere alla sua compagna di viaggio, la bravissima Oxana, di riposare e fare in modo che il suo piede possa tornare come prima. La maestra Oxana infatti si è fatta male ancora prima che il programma iniziasse ma Al Bano, avendo trovato un certo feeling con lei, ha deciso di non richiedere un’altra insegnante. Eppure lo avrebbe potuto fare anche ieri sera, dopo che Carolyn aveva consigliato a Oxana di smettere e di non esagerare. Invece Al Bano ha chiesto di sospendere la sua partecipazione per poi tornare a ballare ( si fa per dire) quando Oxana starà bene. Da qui è nata una grande polemica, anche in seguito all’uscita sui social di alcune notizie riguardanti alcuni impegni di lavoro di Al Bano. Le illazioni sono state tante, e oggi Al Bano, ospite di Citofonare Rai 2 con Paola Perego e Simona Ventura ha ribadito di aver chiesto una pausa solo per il bene di Oxana. Nessun altro problema: ha dei concerti, ai quali parteciperà perchè le date non hanno nulla a che fare con Ballando. L’unico previsto nelle prossime settimane è a Santiago de Compostela, gli altri sono stati tutti rinviati.

Al Bano lascia Ballando con le stelle 2021 ed è polemica

In realtà è già da giorni che si polemizza sul fatto che Al Bano non balli in pista, ma faccia solo delle esibizioni che prevedono poi la sua canzone da eseguire. E mentre i giudici sembrano aver apprezzato quello che Al Bano ha portato in scena, il pubblico a casa non gradisce molto questo show continuo. Inoltre si ribadisce che il cantante, se lo avesse voluto, avrebbe potuto cambiare ballerina, come è già successo in passato. Perchè non farlo? E perchè pensare di tornare in gara, se non nella puntata degli spareggi, solo perchè è Al Bano? Tante piccole ingiustizie che il pubblico non sembra gradire.

Al Bano dal canto suo ha confermato che non c’era nessun accordo, che è stata una decisione presa all’improvviso, vedendo che Oxana sta sforzandosi, mettendo a rischio la sua carriera ma che non c’è niente altro da aggiungere.

