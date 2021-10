Mietta ‘eliminata’ da Ballando con le Stelle 2021 perché positiva al covid: non è vaccinata?

Polemiche in vista per Ballando con le Stelle 2021. Come vi abbiamo raccontato in un nostro precedente articolo, la cantante Mietta è stata momentaneamente estromessa dalla gara del talent show di Rai Uno a causa di una quarantena forzata dal un test positivo al covid19. Con lei anche il suo maestro Maykel Fonts non è potuto entrare negli studi. Proprio per questa ragione, per raccontare l’accaduto nei dettagli, la cantante e il maestro di ballo si sono collegati in diretta dalle loro case.

Il collegamento con i due sfortunati concorrenti ha scaturito un botta e risposta fra i due e Selvaggia Lucarelli che sicuramente farà molto discutere i più teledipendenti. La giudice e giornalista del programma ha chiesto a Mietta e Maykel Fonts se sono entrambi vaccinati. Il ballerino cubano ha immediatamente risposto di sì. Al contrario, la cantante ha preferito declinare la sua risposta…

Mietta non vaccinata a Ballando con le Stelle 2021?

La notizia ha destato sicuramente qualche agitazione sui social: fra le righe Mietta avrebbe ammesso di non essersi vaccinata e di aver avuto accesso agli studi di Ballando con le Stelle solo grazie ai tamponi rapidi che permettono un green pass di 48 ore, secondo le ipotesi. Una praticamente indubbiamente legale in quanto in Italia non esiste un vero e proprio obbligo vaccinale per tutti i privati cittadini ma che desta comunque qualche perplessità, soprattutto dopo i gesti di condanna che le trasmissioni Rai hanno avuto nei confronti dei cosiddetti No Vax.

Alla specifica domanda di Selvaggia Lucarelli, Mietta ha svicolato: “Ma perché dobbiamo parlare di questo o non di questo?!“ – ha subito replicato la cantante del Trottolino Amoroso – “Poi magari ne parliamo fra me e te, Selvaggia“. La non risposta è stata accolta come una risposta: “Siamo tutti qua. Ed è anche una occasione di contatto fisico la vostra. Questo non è un programma come gli altri” – spiega la Lucarelli – “Questo è un programma dove ci si tocca, si suda, si sta tutti insieme… Quindi io mi voglio augurare che siano tutti vaccinati perché chi non lo è può mettere a rischio la salute di noi tutti. L’anno scorso il vaccino non c’era, quest’anno c’è, e chi fa parte di questo programma spero se lo faccia come grande senso di responsabilità“.

La pacata contro – replica di Mietta è stata la seguente: “Nessuno qui vuole mettere a repentaglio la salute di nessuno. Non sono per niente sulla difensiva, forse sono semplicemente delusa perché volevo stare lì invece di parlare qui da casa, che dici?”.

La discussione fra le due è stata interrotta dal prosieguo della trasmissione. ma il caso è ancora tutto aperto: Mietta tornerà in gara la prossima settimana? Se sì, come spareggiante o come concorrente a tutti gli effetti?

