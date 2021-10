Mietta positiva al covid salta Ballando con le stelle 2021

Una notizia dell’ultima ora, così l’ha definita Milly Carlucci. Mietta infatti è risultata positiva al covid 19 ed è per questo motivo che questa sera non potrà scendere in pista. Lo ha spiegato la conduttrice di Ballando con le stelle 2021, che si è collegata con Mietta mentre era a casa in isolamento. Pensavamo che l’incubo covid fosse stato scongiurato e invece a quanto pare, anche i programmi televisivi devono ancora fare i conti con il difficile periodo in cui viviamo. Tutti i concorrenti di Ballando con le stelle, fanno regolarmente i tamponi, a prescindere dal vaccino, proprio per essere sempre monitorati. E in quelli fatti poche ore fa, Mietta ha scoperto la sua positività. Per il momento la cantante, che era stata tra le migliori nella passata puntata, non ha nessun sintomo e sta bene, anche per questo quando oggi ha avuto la notizia, è rimasta parecchi colpita, non se lo aspettava. Milly Carlucci ha anche spiegato che Maykel Fonts, il ballerino che è in coppia con Mietta, ha già fatto due tamponi rapidi che sono risultati entrambi negativi. Però adesso si attende il risultato del tampone molecolare per capire se potrà scendere in pista da solo. Se dovesse risultare positivo infatti, non potrebbe ballare e non essendoci i ballerini in pista, nessuno dei due, allora la copia rischia di essere eliminata. Una tegola quindi, ma chiaramente si spera che i risultati, che arriveranno nei prossimi minuti, rivelino che il maestro di Ballando, è negativo.

Maykel Fonts positivo al covid nella passata edizione

Non dimentichiamo che Maykel il covid lo ha già avuto lo scorso anno, quando proprio a pochi giorni dalla finale di Ballando con le stelle aveva dovuto lasciare il posto a Samuel Peron che si era esibito nelle ultime puntate con Alessandra Mussolini. Proprio per questo motivo si spera che almeno il maestro, non sia nuovamente positivo.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".