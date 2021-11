Alfonso Signorini torna in tv ma per dire la sua aspetta forse la prima serata

Come di consueto, anche oggi durante la fascia del day time del Grande Fratello VIP 6 abbiamo visto in diretta i saluti di Alfonso Signorini che si è collegato anche con i concorrenti e ha dato delle anticipazioni per quello che vedremo questa sera. Nessuna parola però sui fatti della settimana. E già perchè la notizia più discussa, per quanto riguarda il mondo della televisione, lo ha visto proprio protagonista. Il conduttore del Grande Fratello VIP 6 è stato travolto da una polemica che ha visto esprimersi poi non solo spettatori del reality, ma anche personaggi di un certo spessore. Ci si aspetta quindi forse un commento da parte del conduttore ma a quanto pare, ha continuato la via del silenzio, quella che lui e Mediaset hanno preso negli ultimi giorni. Se infatti Endemol si è dissociata con una comunicato stampa dalle parole del conduttore del programma di Canale 5, Mediase non lo ha fatto. Un peccato per l’azienda che avrebbe dovuto prendere posizione soprattutto perchè Signorini davanti a milioni di italiani ha usato un plurale per dire una sua opinione, lasciando intendere anche che in quel noi, ci fosse una intera azienda. In ogni caso, almeno per il momento, Signorini ha continuato a tacere. Nel day time di oggi su Canale 5, ha scherzato e sorriso dando le anticipazioni per la puntata di questa sera dicendo che il vero evento della settimana è stato il compleanno di Aldo Montano, anche se sappiamo bene che non è così! La notizia della settimana lo ha visto protagonista, dopo la sua uscita sull’aborto, parole che davvero in una prima serata, buttate in quel modo mentre si parlava di cani e si scherzava, davvero sono risultate più che inopportune.

Alfonso Signorini si scuserà questa sera in diretta?

Sono tante le persone ad aspettarsi questa sera le scuse in diretta da parte del conduttore, pensare che lo avrebbe fatto in un banale pomeriggio, era davvero da “babbei”. Ci vuole il palco del prime time, del resto dopo l’attesa di tutta questi giorni, qualche spettatore in più ad ascoltare le parole di Signorini magari ci sarà. Sempre che ci siano poi delle parole di scuse, perchè onestamente, se anche arriveranno, sarà tardi, considerato che siamo a venerdì. Si farà finta di niente, si dirà qualcosa? Staremo a vedere.

