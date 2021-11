Patrizia Pellegrino dà del manipolatore falso ad Alex Belli e poi si rimangia tutto

Diciamo pure che per Patrizia Pellegrino l’avventura nella casa del Grande Fratello VIP 6 non è iniziata nel migliore dei modi. Come spesso accade, nelle clip i concorrenti lanciato delle bordate, poi però quando hanno di fronte i diretti interessati, cambiano versione, modificano i contenuti e accusano gli autori di montaggi fatti. Patrizia Pellegrino, dopo aver detto che Alex Belli è un manipolatore e una persona falsa, cose che abbiamo sentito tutti tramite la sua clip di presentazione, ha avuto poi un faccia a faccia con l’attore, rigirando la frittata. Soleil infatti, dopo aver ascoltato la clip della nuova arrivata, ha riferito per filo e per segno tutto ad Alex che ha subito pensato che la Pellegrino, si sia studiata le cose da dire per entrare a gamba tesa e avere dall’inizio un certo tipo di visibilità.

Prima del confronto con Alex, il faccia a faccia con Soleil

Patrizia Pellegrino attacca Alex Belli ma poi si rimangia tutto

Alex ha quindi subito affrontato la Pellegrino e le ha chiesto delle spiegazioni, in particolare perchè la conosce e fuori sono amici, non si aspettava da lei alcune considerazioni. L’attrice ha quindi spiegato: “Io contro te e Soleil? Ma quando mai. Poi ti conosco da una vita. E’ una cosa assolutamente errata che devo chiarire con te. Ho solo detto il mio punto di vista. Ho detto che Soleil è molto intelligente e sta cercando di ammaliare col suo fascino. Però non ho niente contro di lei. ” Ma in realtà ha dato del manipolatore ad Alex, solo che ha dimenticato questo piccolo dettaglio ecco…

L’attrice ha aggiunto: “La sensazione esterna era di uno che era fatto imbambolare dalla bella ragazza. Però mi fido se mi dici che anche lei è rimasta incastrata in questo sistema. Ti conosco da tanto tempo e quindi ti credo se dici che Soleil non ha doppi fini nei tuoi confronti.“

Le parole di Patrizia Pellegrino non hanno convinto affatto Alex Belli che poco dopo, chiacchierando in separata sede con Soleil, ha commentato: “Ma sarà lei falsa, non io! Mi conosce da una vita ed alle feste mi ha sempre fatto i complimenti. Non ci casco adesso, è inutile che fa i sorrisini… Lei avrà pensato di schierarsi contro me e te per fare un paio di confronti e avere visibilità. Direi che è partita proprio con il piede sbagliato…“.

