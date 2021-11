Marcello Sacchetta dà voti bassissimi ai ballerini di Amici 21 ed è caos sui social

“Marcello ma che ti sei fumato dare 3 a Carola...” questo è uno dei commenti più pacati che da ieri si possono leggere sulla pagina instagram dell’ex ballerino professionista di Amici, Marcello Sacchetta, chiamato come abbiamo visto nella puntata di ieri del talent di Canale 5, a giudicare una sfida di danza. Marcello ha chiesto ai ballerini e alle ballerine di Amici 21 di lasciarsi andare seguendo le emozioni, permettendogli di scegliere tra diverse emozioni, come la rabbia o il dolore. La classifica finale però non è stata un gran che, e i ballerini di Amici 21 hanno preso tutti un voto insufficiente tranne Dario. Questo ha fatto si che i fan di molti allievi, e in generale del programma, abbiano puntato il dito contro Marcello, accusandolo di essere stato troppo severo e di non aver dato voti giusti a chi si era esibito nella sfida. In particola, e non accettare il 3 dato a Carola, tutti i fan della ballerina che hanno trovato il voto di Marcello, davvero ingiusto. Non si sono però limitati a commentare in modo educato, il che poteva anche starci, hanno travolto il ballerino con insulti e offese, del resto si sa, tutti grandi ballerini da casa a scrivere sui social eh…

Marcello Sacchetta travolto dagli insulti dopo il day time di Amici 21

“Ho letto un po’ di commenti e sono rimasta basita. Gente che parla di mancanza di rispetto per un voto, gente che dice a un professionista con una carriera da far invidia che non è tale, gente che si improvvisa esperta di danza più degli esperti di danza” ha scritto saggiamente una delle tante persone che per caso si è trovata sotto questo post di Marcello, riempito di insulti e offese. Neppure Carola ha preso in questo modo il voto basso che le è stato dato, eppure sarà lei ad andare in sfida, non chi da casa offende un professionista con una carriera alle spalle…

Offese e insulti andati avanti per tutta la serata tanto che lo stesso Marcello, ha deciso di scrivere un post sempre su Instagram per spiegare il motivo per il quale i voti erano così bassi. Il motivo è semplice: il maestro/professore ha dato un compito, ha chiesto una traccia precisa per il tema, in questo caso per la coreografia. Nessuno dei ballerini ha compreso quale fosse il tema e quindi il senso del compito. Da qui tutte le insufficienze, non poteva essere altrimenti.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".