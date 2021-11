Lulù si addormenta mentre c’è a Turandot, Manuel non gradisce: “Che schifo”

E’ arrivato il giorno tanto atteso, soprattutto da Katia Ricciarelli e da Alfonso Signorini, dagli altri un po’ meno. Bastava guardare le facce piene di entusiasmo dei concorrenti questo pomeriggio, nel corso della visione della Turandot, per capire quanto si stessero divertendo. Ora, è chiaro che un po’ di cultura fa bene ed è cosa di cui si dovrebbe parlare più spesso anche in tv. Ma siamo davvero sicuri che il Grande Fratello sia il posto giusto per farlo o che tutti debbano essere per forza interessati a una cosa che non necessariamente può piacere? In ogni caso i vipponi hanno ascoltato le parole di Katia Ricciarelli e visionato la Turandot diretta dal grande Alfonso Signorini. Nel mentre però, la povera Lulù si è addormentata. Non lo avesse mai fatto. Questa “azione” non può essere perdonata. In particolare a far notare che Lulù si è addormentata mentre tutti erano intenti a seguire l’opera, è stato Manuel, che non ha perso occasione per puntare il dito contro Lucrezia. Da due mesi e mezzo nella casa del Grande Fratello VIP 6 non si è mai esposto su nessun argomento, si è parlato di lui o per la sua storia o per la relazione ( non relazione) con Lulù ma oggi ha avuto tempo per attaccare la principessa. Lulù appunto, è finita sotto accusa per essersi addormentata. “No comment” ha detto Davide mentre Manuel faceva notare a lui e ad Aldo Montano che Lulù si era appisolata nel corso della visione dell’opera.

Manuel attacca Lulù: “Che schifo”

Come hanno potuto vedere tutti i telespettatori che erano davanti alla tv in diretta, tutti i vipponi avevano gli occhi mezzi aperti e mezzi chiusi. Da Soleil a Miriana passando per Francesca Cipriani, è stato difficile per molti non addormentarsi. Eppure per alcuni nella casa, Lulù addormentandosi l’ha fatta grossa. “Ma mettiti due stecchini sugli occhi” ha detto Aldo Montano scioccato per il fatto che la principessa si sia addormentata. Bortuzzo si è detto incredulo di quello che ha visto e ha sentenziato: “Che schifo“.

Manuel schifato dal fatto che Lulu dormisse durante la proiezione in salone della Turandot #gfvip pic.twitter.com/y9abDFyDbn — hamsik (@hamsik911) November 27, 2021

Una frase che ovviamente non è piaciuta a molti, soprattutto a chi ancora continua a sostenere la coppia, che non è manco una coppia. Sarà la volta buona in cui si capirà che al ragazzo non interessa assolutamente niente di Lulù? Doveva essere una grande occasione, lo avevamo detto, ma per Manuel questa esperienza al Grande Fratello forse, e diciamo forse, non sta andando nel migliore dei modi…

