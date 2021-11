Che bacio passionale tra Alex e Soleil, galeotta fu la Turandot o forse no!

Se Soleil Sorge questa settimana sperava che di lei si parlasse per quello che è e non per quello che fa nella casa con gli altri…Bhe non avrebbe dovuto dare quel bacio ad Alex Belli ecco…Perchè è parecchio evidente che nella puntata del Grande Fratello VIP 6 di lunedì sera si tornerà a parlare di un triangolo d’amore che ha davvero stancato tutti. I protagonisti di questa storia, ma anche chi da casa ogni puntata è costretto a sorbirsi 30 minuti e più di siparietti legati alla soap meno bella dell’anno. Con il bacio SCENICO che ieri Alex Belli e Soleil Sorge si sono scambiati, nel corso della Turandot ( con il benestare di Delia che ha detto al suo compagno di farlo, ma forse ecco non si aspettava quel genere di trasporto), si sono anche guadagnati il classico blocco in puntata, come direbbero proprio loro, sempre molto attenti a capire in quanti blocchi si parlerà di qualcosa che li riguardi. Sui social ovviamente, si sono sprecate le battute su questo bacio, per molti molto più appassionato di quello che Belli aveva dato la sera di venerdì alla sua Delia Duran, per dire…

Il video del bacio di Alex Belli e Soleil Sorge

Il commento di Katia Ricciarelli al bacio tra Soleil e Alex

Anche Katia, vecchia volpe si è accorta che c’è qualcosa di più della chimica artistica e ha commentato:

Tra voi c’è una complicità talmente potente che sembra attrazione fisica. Ti dico che sembra tanto. Involontariamente questa vostra complicità è fraintesa dagli altri e anche invidiata. Quello che c’è tra voi non si vede spesso. Non ho mai visto nulla di ciò in vita mia e ne ho fatta di strada. C’è un’intensità, nei movimenti, negli sguardi che si vede tantissimo. Non lo so, ma sarebbe bellissimo se… ok che hai Delia, ma io sono sincera. Ti assicuro che non si trova spesso questo feeling. Bastava guardarvi oggi, non occorre che parliate. Devo dire che non lo so se l’ho mai provato

Non ci resta che aspettare la puntata di lunedì per le reazioni, le spiegazioni…

