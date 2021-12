Alex Belli on fire contro Delia: “Stai ferma a casa, hai i conti correnti pieni, non rompere”

Vi abbiamo raccontato che nelle ultime ore nella casa del Grande Fratello VIP è successo un po’ di tutto. Alex Belli ha anche pensato di lasciare la casa, ritenendo questo il solo modo per staccarsi da Soleil Sorge prima che le cose precipitino. Lei però lo ha invitato a restare, a non scappare dai problemi perchè le cose vanno risolte. Alex poi parlando con Gianmaria Antinolfi ha anche espresso il suo rammarico nei confronti di Delia che a suo dire, non si sarebbe comportando nel migliore dei modi ( lei ovviamente). Per l’attore infatti, la Duran non avrebbe dovuto cedere alle interviste e avrebbe anche dovuto evitare di scrivere cose sui social, aspettando che lui fosse di nuovo a casa, nella vita reale, per avere il confronto.

Alex Belli si scaglia contro Delia Duran

“Che si tenga per lei le cose, basta! Perché deve scrivere in pubblico? Quando uscirò avrò un sacco di cose da dirle. Mi mette nei casini se pubblica tutto quello che pensa. Deve stare ferma. Se lei sta ferma è tutto ok. Io se fossi fuori starei fermo. Se poi vedo che ti perdi entro e vengo a prenderti, ma non scrivo gli sfoghi” ha detto Alex Belli durante un confronto con Gianmaria con il quale stava cercando di fare il punto su quello che succede anche fuori dalla casa. Belli si stava riferendo in particolare alla storia su Instagram che era stata mostrata in diretta. Nulla ha detto invece sulle foto . Del resto che fossero un fake lo avrebbe capito anche un bambino di 3 anni.

Alex si sente in difficoltà anche per le parole di Soleil e ha spiegato: “Mentre Sole ha fatto un altro tipo di errore. Io volevo tutelarci e ho detto ad Alfonso ‘le telecamere non ci bloccano, se volessimo lasciarsi andare l’avremmo fatto’. Lei invece ha smontato tutto dicendo che non è così e adesso è tutto complicato.”

Non è finita qui ovviamente. Ieri sera, dopo le parole di Alex sul suo futuro in casa, c’è stato anche modo di riflettere su quello che Delia ha fatto in due mesi e mezzo. Parlando con Soleil ha dichiarato:” Stai ferma a casa e non fare nulla. Pubblichi una storia di mer** su sfondo nero e fai i casini. Spegni sta ca**o di televisione e non guardarmi più. In che lingua glielo devo dire? P**co cane. Non ci sta, basta sono stufo. Ha i conti correnti pieni e rompe ancora. Hai i conti a disposizione, ma stattene a casa tranquilla. L’avevo avvisata che avremmo fatto la Turandot e lei mi ha detto ‘ok vai tranquillo, non sono queste le cose che mi danno fastidio’. E poi scrive quelle ca**ate? Allora non va bene e mi incavolo.” Immaginiamo che una moglie/non moglie/ compagna, si sentirà davvero felice nell’ascoltare queste parole.

E ancora: “Dai ma a che cavolo serviva fare quella robaccia? Mi ha detto ‘Alex non è vista bene sta roba fuori’. Che cavolo le frega come gli altri vedono tutto questo? Sai cosa le darà tanto fastidio? Quello che ti ho detto ieri. “

E per finire: “Perché le cose di ieri erano fortissime e va in contrasto con il passato. Però non è incoerenza, perché quello che è nato tra noi negli ultimi giorni è diverso rispetto al rapporto di un mese fa. Se dirà qualcosa su ciò che ci siamo detti ieri ci sta. Però sono cose che nascono dal cuore, non potevamo fermarle.” Immaginate come sarebbe bello se Delia tacesse davvero per sempre e se non si parlasse più di questo triangolo fake…Forse molte maschere cadrebbero.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".