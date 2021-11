Alex Belli troppo legato a Soleil pensa di lasciare il gioco: “Così salvo tutto, non mi devi più vedere”

Nelle ultime ore Alex Belli e Soleil Sorge nella casa del Grande Fratello VIP 6, dopo quello che è successo, stanno cercando di mettere ordine alle loro idee. E’ parecchio chiaro che entrambi sentano delle cose, Alex si è dichiarato a Soleil ma questo non significa che si voglia anche lasciare andare, anzi. Mentre la Sorge era sembrata anche più propensa a dimenticare la persona con cui fuori ha una relazione, Alex invece ci va con i piedi di piombo e proprio non dimentica tutto quello che lo aspetta nella “vita vera”. Proprio per questo motivo, parlando oggi pomeriggio con Soleil, ha spiegato che pensa di lasciare il gioco. “Siamo ancora in tempo per fermare tutto e salvare tutto” ha detto Alex Belli che non riesce a continuare questo programma. Mai avrebbe pensato di incontrare una persona come Soleil ma a suo dire, al momento, nulla è compromesso e il ritorno alla realtà, potrebbe ristabilire l’ordine delle cose. “E’ inutile che esci, tra dieci giorni usciamo tutti” ha detto la Sorge che sembra non pensare all’allungamento del programma. Alex però non è pronto a continuare e vuole tornare da Delia per fare chiarezza. “Io torno da lei, tu torni dal tuo superman” ha detto il Belli alla Sorge. Ma Soleil non sembra essere molto entusiasta di questa visione delle cose…

Alex Belli e Soleil Sorge ultime news: come finirà?

Le parole di Alex Belli però, non convincono fino in fondo Soleil che non vuole far finta che quello che hanno provato non esista. “Quindi torniamo alla normalità nel senso che qui stiamo vivendo una realtà parallela?” ha chiesto la Sorge un po’ dubbiosa. Soleil a quanto pare vorrebbe dell’altro da questa storia. Alex commenta dicendo che certamente sentirà la mancanza di Soleil all’inizio ma poi “tornando al livello di partenza” tutto si metterà al posto giusto. Diciamo che la vita reale non è proprio un gioco e che ci sono in ballo anche i sentimenti di altre persone ma a quanto pare, questo aspetto viene tralasciato. “Io non voglio fuggire dai problemi, io li voglio risolvere” ha detto Soleil che quindi non la pensa come Alex e vorrebbe affrontare di petto questa situazione.

Alex vuole andare via e chiudere la “storia” con Soleil

“Io e te non siamo un problema, se io no avessi avuto la mia vita perfetta fuori, io e te avremmo costruito una delle storie più belle che si potesse vivere nella casa del Grande Fratello, te lo assicuro. Ma siccome non è così, io non posso, non posso non fermare questa cosa, ti prego. Eravamo dall’altra parte del fiume…Inconsciamente, abbiamo passato la linea del fiume, ma non lo abbiamo cercato, lo abbiamo fatto, ma siamo ancora qui, non siamo già di là, siamo in questa specie di limbo, dove l’unica soluzione è che tu non mi veda più. Magari poi ci rivedremo…Quando tutto questo è sceso” questo il discorso che Alex ha fatto a Soleil pochi minuti fa.

“Se decidi di andare via, si rovinerebbe la nostra amicizia. Le cose vanno risolte. Non puoi fuggire così e lasciare che gli altri decidano per te” ha ribadito la Sorge che non pensa che quella di Alex sia la soluzione migliore a questa cosa. Ma Belli è convinto della sua decisione: “Tu vorresti che restassi qui, che continuassimo a torturarci in questo modo?“. Per la Sorge però quello che stanno provano non è una tortura. Secondo la ragazza infatti, sarebbe più difficile tornare a casa e pensare di poter dimenticare, di vivere una situazione del genere a distanza. Come andrà quindi a finire tra i due, e che cosa deciderà di fare Alex Belli nelle prossime ore? Ci sarebbe poi da chiedersi cosa farà Delia…Non una cosa di poco conto.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".