Arisa lascia una rosa sul letto: “Spero vorrai restare anche tu per sempre”

Una rosa bianca sul letto, la foto di Arisa, le parole “Questa rosa la lascio qui, tra i ricordi che restano. Spero che vorrai restare anche tu per sempre” sono della cantante ma per chi è il messaggio così romantico? Solo il testo di una canzone o dietro queste frasi c’è anche altro? Ieri Arisa ha festeggiato il giorno dell’Immacolata con un po’ di amici e collaboratori, accanto a lei per tutta la giornata Vito Coppola, il ballerino che per la prima edizione è a Ballando con le Stelle. Vito è salito subito sul gradino più alto entrando di continuo anche tra i complimenti di Carolyn Smith, piacevolmente colpita dal nuovo stile che ha introdotto nel programma di Milly Carlucci. Ma il ballerino di Eboli sembra avere rapito anche Arisa, soprattutto dopo quel primo bacio in pista davanti alle telecamere.

Arisa e Vito Coppola stanno insieme?

Lui l’ammira tantissimo, lei ha rivelato al ballerino il bene che prova per lui, ma quella rosa per molti è l’annuncio che c’è altro. E’ davvero per Vito Coppola il fiore lasciato sulle lenzuola bianche? Qualcuno tra i follower ha subito fatto un po’ di conti, sicuro che tra Arisa e Vito sia scattata qualcosa in più. Se è davvero così nella puntata di sabato non potranno nasconderlo, il ballo rivela sempre le emozioni.

Tra le pagine di Grazia la cantante ha spiegato il significato di una delle sue nuove canzoni, Ero romantica: “È il desiderio di vivere che nasce dopo una grossa delusione. Ero romantica, tu mi hai lasciato e adesso quello che voglio da un uomo è il piacere. A volte i maschi ci prendono in giro con il romanticismo, non capendo che noi donne abbiamo bisogno più che altro di verità. Anche quando è difficile da sostenere: a che cosa serve fingere che mi vuoi bene se speri solo di portarmi a letto, sono una donna libera e intelligente, posso decidere da sola senza che usi le tue tattiche per poi lasciarmi sola il giorno dopo. Con la pandemia dovremmo aver capito che il tempo è il nostro tesoro: abbiamo la fortuna di vivere e dobbiamo farne l’uso migliore”.

