Tra Arisa e Vito Coppola spunta l’ex di lui e lancia frecciatine velenose

Pare che si sia parlato di un possibile tradimento di Vito Coppola nei confronti di quella che è poi diventata la sua ex tanto che la ragazza ha deciso di rispondere via social. Non abbiamo ben capito le modalità del tradimento, visto che Vito Coppola e Arisa sono solo amici e tra di loro c’è stato semplicemente un bacio scenico. Ma se la ex del maestro di Ballando con le stelle ha deciso di dire la sua sulla relazione finita da tempo, immaginiamo che abbia letto o sentito cose non vere e ha quindi voluto mettere i puntini sulle i raccontando la sua versione dei fatti. Valentina Sica, con un lungo post scritto su Instagram, ha deciso di dire la sua: “A questo punto mi sembra doveroso far chiarezza su una vicenda che ha inaspettatamente suscitato tanto interesse: la storia tra me e Vito Coppola.”



E ancora: “Non avrei voluto farlo in quanto sono completamente estranea a tutto ciò che concerne il mondo dello spettacolo, ma nell’ultimo periodo sono state numerose le vessazioni ed insistenze da parte di testate giornalistiche e/o presunte tali. Io e Vito siamo stati insieme 6 anni, di cui 3 di convivenza, ma la nostra storia è terminata un anno fa, con esattezza nel Dicembre 2020.

Perciò non vi è stato alcun tipo di tradimento, Vito non è un traditore e io non sono una vittima. So che sarebbe stata più intrigante come trama e avrebbe fatto più GOSSIP. Mi spiace deludervi ma non sono la “cornuta” del momento.” Fin qui le parole di Valentina sembravano essere quelle di una ragazza che vuole dare delle spiegazioni poi però ci sono state delle frecciatine, che hanno fatto discutere.

Le frecciatine della ex di Vito Coppola

La ragazza ha poi continuato: “siamo 2 persone sentimentalmente libere, pertanto entrambi della nostra vita possiamo fare ciò che vogliamo ed intrattenere rapporti con chi vogliamo. Tanto “se son rose fioriranno”, no?” citando la frase che Arisa ha detto in merito alla possibile relazione con il ballerino di Ballando con le stelle.

Valentina ha anche detto che il suo ex non è il tipo che fa certe cose per cercare visibilità e che non ha bisogno di nessuno al suo fianco per brillare, anzi. Poi però ha lanciato un’altra stoccata: “Volevo aggiungere un’ultima cosa, so che le persone sognano gli happy ending, ciò che non mi aspettavo era che ad un programma come “Ballando con le Stelle” vi si partecipasse per trovare l’anima gemella”. Le parole di Valentina sembrano essere indirizzate più che al suo ex ad Arisa, sarà così?

