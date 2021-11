Per Vito Coppola e Arisa nessun futuro da coppia: le parole del maestro

Da quando sono in scesi per la prima volta in pista, è apparso evidente a tutti che tra di loro ci fosse una grandissima intesa. E succede spesso, quando due protagonisti di Ballando con le stelle si mettono in gioco e hanno un grande feeling, che si inizi a parlare di una possibile relazione. E’ successo anche tra Arisa e Vito Coppola che sono una delle coppie più amate e apprezzate di questa stagione. Sulla pista regalano sempre qualcosa di speciale e il bacio che il maestro di Ballando ha dato nell’ultima puntata ad Arisa, ha riacceso l’entusiasmo di chi li vedrebbe benissimo anche come coppia, nella “vita vera”. E se Arisa sembra essere anche predisposta a un possibile avvicinamento con Vito, non ha nascosto un interesse o comunque non ha mai detto che il ballerino non le piace, Coppola frena ogni entusiasmo. Dalle pagine della rivista Novella 2000 fa sapere che tra lui e Arisa c’è e ci sarà solo una bella amicizia. “Siamo molto complici. Il ballo prevede intimità fisica, e lei durante le prime prove era molto rigida. Poi si è sciolta. Da fuori questa complicità può essere equivocata ma non c’è niente di più di un’amicizia solida“.

Tra Vito Coppola e Arisa solo una bellissima amicizia

E’ arrivato quest’anno a Ballando con le stelle ma ha già lasciato il segno per la modernità che ha portato. Non solo, Vito si è anche cimentato nel canto, non dimentichiamo che nella prova “Shallow” era lui a cantare insieme ad Arisa. Un talento unico quello di Vito Coppola che quindi vuole allontanare anche il gossip da questa sua prima esperienza a Ballando con le stelle. E in merito al rapporto con Arisa, spiega: “È come se ci conoscessimo da sempre. Siamo molto simili: entrambi ritardatari, entrambi istintivi. Se dobbiamo dirci qualcosa lo facciamo senza filtri. Ci capiamo al volo, a volte neanche serve parlare. Sento che lei è una di quelle persone che ci saranno sempre: il nostro rapporto non si limiterà ai tre mesi del programma.”

Il maestro di Ballando ha speso bellissime parole per la sua “allieva”. Su di lei dice: “ Arisa la ritengo un’artista speciale, non a caso in passato ho scelto delle sue canzoni per le mie coreografie. Non credevo che mi affidassero un personaggio così di spicco come lei, essendo alla mia prima esperienza televisiva”.

